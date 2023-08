Nem todos os brasileiros possuem condições de terem um ar-condicionado em seus lares — e acabam recorrendo para o uso de ventiladores. Algumas pessoas até possuem o costume de só conseguirem dormir com o ventilador ligado. Entretanto, pode ser um grande problema muita das vezes! Por mais que a grande maioria das pessoas não saibam — essa ação pode gerar grandes prejuízos à saúde. Veja o porquê pode ser perigoso dormir com o ventilador ligado.

Você só dorme com o ventilador ligado Pense duas fazes antes de fazer isso | Foto de Andrew George na Unsplash

Pode ocasionar o aumento de alergias

O ventilador pode ser um grande inimigo dos asmáticos ou alérgicos — principalmente durante o verão. O ventilador não é responsável somente por fazer o ar circular, como também acaba dispensando pelo ambiente partículas de fungos, pólen, ácaros e poeiras.

No verão esses agentes acabam se multiplicando ainda mais em razão do calor. Logo, o ventilador se torna um dos grandes responsáveis pelo aumento nos sintomas da alergia. Podendo ocasionar inchaço nos olhos, nariz entupido, espirros e até mesmo falta de ar.

Para evitar esse problema e continuar com o uso do ventilador é importante manter não somente o ventilador limpo como o quarto em si — a fim de evitar a propagação de poeira pelo ambiente.

Congestão nasal

Outro grande problema ainda é sobre a poeira do ambiente, o ar do ventilador poderá ser direcionado para o ambiente e acabar adentrando com um ar muito quente. Que posteriormente irá absorvido pela garganta, pulmões, etc.

Isso acaba gerando uma secura na garganta e congestão nasal. Logo, é importante aderir à equipamentos para tornar o ar mais úmido e melhor de se respirar. Outro ponto importante é se hidratar durante o cotidiano — a fim de ter uma boa noite de sono mesmo com esses empecilhos.

Tensão muscular e ressecamento dos olhos

Por mais que muitos não saibam mas o ventilador é um dos grandes responsáveis pelo aumento da tensão muscular. Logo, ocasiona fortes dores na lombar e no pescoço. Após dezenas de noites com o ventilador ligado inclinado para a sua cama — os sintomas tornam-se bem mais nítidos.

Portanto, para evitar isso é importante deixar o ventilador um pouco distante da cama. A fim de que o ar consiga se propagar com mais eficácia e evitar possíveis problemas traumáticos.

Como citado acima, o ventilador é um dos grandes responsáveis pela redução da umidade no ar. Podendo ser bem nítido após uma noite de sono. Logo, após grandes períodos o ventilador pode ser responsável por auxiliar no ressecamento ótico.

Principalmente para as pessoas que usam lentes de contato. Portanto, a dica para evitar ambos os problemas é reduzir a sua velocidade, deixar apenas o suficiente para que o ar se propague e finalmente: reduzir a sua velocidade.

São dicas práticas que auxiliam a grande maioria dos brasileiros usarem o ventilador como “adicional” antes de dormir e não ter problemas com ele. Até mesmo porque é muito mais econômico que um ar-condicionado.

