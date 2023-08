Auxílio Emergencial em agosto: esta é a lista de CPFs que terão direito

A pandemia foi um período bastante complicado para toda a população mundial, a crise sanitária instalou-se em todo território e de mãos dadas com ela, veio a crise econômica, já que várias pessoas não conseguiam trabalhar devido ao vírus. No Brasil, uma das soluções encontradas foi a de criar um Auxílio, até que o ex-presidente Jair Bolsonaro, criou o Auxílio Emergencial. Mas o que surpreende a todos, é que hoje, após três anos do benefício, ainda há pessoas que podem receber o valor, saiba se você também tem direito.

Auxílio Emergencial será liberado neste mês de agosto, confira se você tem direito | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Todos os brasileiros podem receber o Auxílio Emergencial?

Infelizmente não, apenas um seleto grupo de pessoas, mas elas, terão direito a valores de quase R$ 3.000, que irão ajudar no complemento da renda e até mesmo para a realização de algum sonho particular delas.

Quem deve receber o benefício são aquelas pessoas que na época do benefício, não receberam um valor justo. Entenda, milhares de mães que eram chefes de família, tiveram direito a uma cota dupla do benefício, recebendo o dobro, ou seja, recebiam R$ 1.200 todos os meses.

Contudo, por outro lado, também havia milhares de pais que estavam na mesma situação das mães chefes de família, ou seja, cuidam sozinhos de seus filhos, mas não tiveram direito ao valor duplo. Por conta disso, agora, eles irão receber.

Como consultar o Auxílio usando o CPF?

Na época, para realizar a consulta, bastava que os interessados fossem até o portal da Dataprev e informasse o número do CPF, data de nascimento e o nome da mãe e já teriam todas as informações necessárias.

Mas agora, o processo ficou um pouco mais complicado, pois é necessário criar uma conta no portal Gov.Br e efetuar o login, somente após fazer isso, que haverá como ter informações sobre o benefício em questão.

Uma vez que fez o login, basta entrar na página do Auxílio Emergencial e realizar a consulta. Caso o valor esteja disponível, irá aparecer informações do saldo e quando pode sacar, caso não esteja disponível, irá aparecer a mensagem de “requerimento não encontrado”.

Qual valor cada pai deve receber?

O valor não é o mesmo para todos os beneficiários, já que o pagamento retroativo só será válido a partir do momento que cada beneficiário recebeu as parcelas. Então, segue o cronograma:

Se recebeu 5 parcelas, deve receber R$ 3 mil;

Se recebeu 4 parcelas, deve receber R$ 2.400;

Se recebeu 3 parcelas, deve receber R$ 1.800;

Se recebeu 2 parcelas, deve receber R$ 1.200;

Se recebeu 1 parcela, deve receber R$ 600.

Ou seja, se em cada parcela, as mães chefes de famílias receberam R$ 600 a mais, agora, o valor está sendo compensado para os pais também. Em outras palavras, basta pegar a quantidade de parcelas recebidas em 2020 e multiplicar por R$ 600.