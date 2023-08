Veja como NÃO cair nos famosos golpes do INSS

A porcentagem de golpes que está acontecendo hoje em dia com o nome do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – é muita, e vem aumentando mais e mais, principalmente com o acesso a tecnologia que temos hoje. Criminosos se aproveitam desse proveito e estão fazendo ligações solicitando documento e vai além, estão pedindo foto do rosto do beneficiário para tentarem burlar a biometria facial.

Por isso, hoje em dia, é de extrema importância saber quais são as medidas de segurança que você deve tomar para evitar se tornar vítima desses criminosos, confira no texto abaixo vamos relembrar juntos e se livrar desses golpes.

Veja dicas de medidas de segurança para não cair nos golpes do INSS. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O INSS previne golpes para aposentados?

Como todos sabem, o INSS é um órgão muito movimentado e que atende milhares de pessoas o dia inteiro, ele é o responsável por administrar todos os benefícios previdenciários e assistenciais dos trabalhadores, como pensões, aposentadorias, salário-maternidade, auxílios entre outros.

Devido a isso, o INSS tem um enorme banco de dados com todas as informações possíveis dos beneficiários, seja informação pessoal como financeira. Por isso o instituto é um alvo grande na mão dos criminosos que tentam se aproveitar dessa situação e se passam pelo órgão até alcançar a vulnerabilidade das pessoas, que na maioria das vezes são idosos.

Medidas de segurança do INSS

Para evitar cair nos golpes, veja essas medidas de segurança, pois o INSS:

Não entra em contato por meio de mensagens de telefone ou aplicativos como WhatsApp, ligação ou e-mails para oferecer serviços de empréstimo consignado, nem enviar motoboys para a casa dos beneficiários

Não pede informações como senhas e dados bancários, nem solicita o envio de fotos de documentos pelos segurados;

Não envia links nem pede documentos pelo SMS. O número do SMS usado pelo INSS para informar os cidadãos é 280-41

Não faz ligações para os segurados solicitando dados ou fotos em nome do INSS. As ligações são feitas apenas para prestar informações aos segurados

Utiliza apenas os canais oficiais de atendimento para cumprir qualquer solicitação, seja para agendar um serviço, seja para entregar algum documento: aplicativo/site Meu INSS ou agência da Previdência Social (com agendamento).

Como não cair nos golpes do INSS

Mesmos sabendo as medidas de segurança do INSS, os criminosos ainda sim sempre estão buscando novas maneiras para conseguir enganar esse público. Cada beneficiário precisa ficar em alerta e prestar muita atenção para adotar medidas de segurança própria, como por exemplo:

Manter sempre atualizados os dados de contato com o INSS, como telefone, e-mail e endereço. Assim, tem como receber as notificações oficiais do instituto e evitar confusões com mensagens falsas

Ofertas que são muito vantajosas ou urgentes de empréstimos devem sempre ser vistas com desconfiança. O INSS não faz esse tipo de abordagem pelos meios de comunicação

Links suspeitos e arquivos desconhecidos também devem ser vistos com atenção. Ao clicar ou baixar esses arquivos, os criminosos podem roubar seus dados pessoais e até mesmo bancários

O INSS jamais fará cobrança antecipada de nenhum segurado para conceder ou manter os benefícios previdenciários.

