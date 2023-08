Bolsa Família: governo revela o que pode reduzir o valor do benefício

O Bolsa Família, hoje em dia, é o principal programa social e assistencial de transferência de renda do Governo Federal, atendendo milhares de pessoas que precisam.

Porém, muita gente não sabe que o valor do Bolsa Família pode variar de acordo com alguns fatores, como a renda familiar, o número de dependentes, e outros.

Saiba mais sobre como cada um desses fatores pode influenciar no valor do benefício e quais são as regras do programa para 2023.

Governo revela que pode reduzir o valor do benefício caso seja descumprido alguns pontos. Acompanhe | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Qual o valor base do Bolsa Família 2023?

Em junho de 2023, o atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou que o valor base do programa Bolsa Família seria de R$600,00 por família.

Esse valor representa um aumento de 50% em relação ao valor médio pago em 2020, que era de R$400,00.

O anúncio foi feito quando o programa voltou a ser chamado de Bolsa Família, após ter sido substituído pelo Auxílio Brasil no ano de 2021, no governo passado.

Além do valor base, o novo Bolsa Família também prevê benefícios adicionais para as famílias que se enquadram em determinados critérios. Esses benefícios são:

Benefícios adicionais do Bolsa Família 2023 Benefício Descrição Valor Primeira Infância Para crianças de 0 a 6 anos R$ 150,00 por criança Variável Familiar Para gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos R$ 50,00 por pessoa Variável Jovem Para jovens de 16 e 17 anos que estejam matriculados na escola R$ 100,00 por jovem Superação da Extrema Pobreza Para famílias com renda per capita abaixo da linha da pobreza Valor variável, calculado de acordo com a renda per capita da família e o número de integrantes

Dessa forma, o valor total do benefício pode chegar a R$1.200,00 por família, dependendo da composição familiar e da situação socioeconômica.

Para ter direito ao programa Bolsa Família, as famílias devem estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e ter renda mensal por membro familiar de até R$218,00.

Os contratos já realizados continuam válidos e podem reduzir o benefício em até metade do valor.

O descumprimento das condicionalidades, compromissos nas áreas de saúde e educação podem acarretar advertências, bloqueios, suspensões e cancelamentos do benefício.

Isso se dá porque as condicionalidades visam garantir o acesso aos direitos sociais básicos e melhorar a qualidade de vida das famílias. São elas:

Condicionalidades do Bolsa Família nas áreas de saúde e educação Condicionalidade Área Compromisso Pré-natal Saúde Realizar o acompanhamento pré-natal conforme as orientações do Ministério da Saúde Vacinação Saúde Manter em dia o calendário de vacinação das crianças menores de 7 anos Nutrição Saúde Acompanhar o estado nutricional das crianças menores de 7 anos nas unidades de saúde Educação Infantil Educação Garantir a frequência escolar mínima de 60% para as crianças de 4 a 5 anos Educação Básica Educação Garantir a frequência escolar mínima de 75% para os beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica

Entenda a regra de proteção do benefício

A Regra de Proteção é uma medida criada em junho de 2023, após o cruzamento de dados entre o CadÚnico e o Cadastro Nacional de Informações Sociais.

Essa medida visa garantir que as famílias que superaram o limite de renda por pessoa para entrar no programa (R$218,00), mas ainda permanecem em situação de vulnerabilidade social, continuem recebendo o benefício, mas com um desconto de 50%.

Assim, as famílias que se enquadram nessa regra recebem R$ 300,00 por mês.

