Sua conta de luz aumentou? A CULPA pode ser destes aparelhos que todo mundo tem

Todo mês quando a conta de luz chega é um susto, mas você já parou para pensar em formas de economizar? Tem alguns eletrodomésticos que podem estar gastando energia mesmo quando você pensa que eles estão desligados. Muitas pessoas não sabem, mas tem aparelhos que tem algo por trás, ou seja, eles continuam sugando a energia mesmo quando estão desligados “não estão em uso”.

Todos esses fatores podem fazer a sua conta de luz aumentar o valor, e isso acontece com muitas pessoas e elas nem imaginam, por isso resolvemos trazer essa informação para ajudar a diminuir o valor da conta de luz da sua casa. Acompanhe o texto abaixo.

veja eletrodomésticos que mais gastam energia. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Aparelhos que sugam energia mesmo estando desligado

Televisão

Chaleira

Carregadores

Extensões

Micro-ondas

Rádio

Computador

Roteador.

Esses equipamentos, a qual citamos acima eles, podem consumir grande quantidade de energia mesmo quando estão desligados. Quando mostra a luz vermelha, geralmente indica que o aparelho está ligado na tomada, chamada de stand by essa energia pode ser consumida nesses momentos, ou seja, esse consumo em standby pode representar mais de 9% de uma conta média de eletricidade.

Por exemplo, as máquinas de café e chaleiras, por mais que eles não estejam ativos no botão de ligar/desligar, eles ainda sim consomem energia. Percebe-se que o eletrodoméstico foi criado para o uso do ser humano, mas também contribui para um roubo na conta de luz, isso também acontece com os carregadores que ficam pendurados na tomada.

Evite consumo em excesso desses aparelhos

Para evitar o consumo extra de tais eletrodomésticos, tem dicas que são bastante úteis, que ajudam no dia a dia e não terá tanta surpresa assim quando a conta chegar, confira o que pode fazer:

Desconecte os dispositivos da tomada: seja a TV, o rádio ou o carregador, procure desconectá-los da tomada quando não estão sendo utilizados



Use réguas de energias: alguns aparelhos conseguem facilmente controlar quando o dispositivo será utilizado ou não. São chamadas de tomadas inteligentes, ou seja, a ferramenta permite até regular os horários de funcionamento



Conheça os aparelhos: confira quais são os eletrodomésticos que mais gastam energia em sua casa e preste atenção a esses detalhes. Normalmente aqueles que possuem luzes de stand by consomem mais energia, por isso fique atento



Ensine sua família: procure repassar os pontos acima com sua família. Além disso, incentive-os a economizar energia de outras formas e fala da importância desses novos hábitos.

