Astrologia da semana: saiba o que precisa ser feito até dia 20

Agosto segue rumo ao seu fim e, diariamente, não são poucas as pessoas que se preocupam em saber mais detalhes sobre a astrologia da semana. Afinal, para quem acredita nos signos e na importância dos mesmos, conhecer as previsões é a melhor forma de conseguir lidar melhor com os acontecimentos do dia a dia.

E é justamente para esse público que este conteúdo foi criado: nele estão as previsões do que os nativos de cada signo irão viver exatamente até o dia 20.

Muitas pessoas utilizam a astrologia da semana para se planejar | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

A astrologia da semana para todos os signos do horóscopo

Áries

A semana será muito favorável no quesito criatividade, e deixar o lado criativo fluir até mesmo será útil na hora de superar desafios.

Touro

A área profissional receberá maior foco, exigindo mais sociabilidade para que o crescimento possa vir.

Gêmeos

Até o dia 20 ainda será hora de procurar a verdadeira vocação, utilizando a intuição como caminho.

Câncer

A fase de transformação se mantém, mas será preciso agir para que ela realmente venha. Nesse processo, será importante liberar a criatividade.

Leão

Para que os objetivos sejam alcançados, mudanças precisam acontecer e, por sorte, este período está favorável a elas. A ação também será necessária para esse signo, seja buscando ajuda ou agindo de outras formas.

Virgem

Os virginianos que se importam com o trabalho poderão sentir que este é o momento para migrar para um nível mais elevado, que valorize ainda mais seus conhecimentos.

Libra

Se há a vontade de transformar a vida, deve haver a vontade de se livrar de algumas crenças, saindo da zona de conforto e buscando um padrão diferente de coisas para viver.

Escorpião

Até o dia 20 a área profissional desse signo estará em destaque, solicitando a abertura para novas possibilidades e para o uso de conhecimentos que estão acumulados.

Sagitário

A força de expansão desse signo o manterá em franca expansão, mas os desafios também irão surgir, exigindo o uso da flexibilidade e da criatividade.

Capricórnio

A astrologia da semana mostra que, finalmente, o capricorniano irá colher os frutos de tudo o que vem semeando. E ele não deve parar: seu brilho deve ser mostrado sem medo.

Aquário

A vocação dos nativos deste signo será colocada à prova, deixando suas habilidades em evidência. Os sentimentos ruins devem ser deixados de lado e as emoções devem ser analisadas, para que a intuição consiga mostrar o caminho a ser seguido.

Peixes

Já para o último signo do zodíaco a astrologia da semana mostra que a praticidade deve ser escolhida na hora da ação, inclusive no que diz respeito às mudanças que se deseja fazer.

O mapa astral de cada pessoa sempre deve ser analisado

Embora contenham informações importantes, as previsões acima citadas foram aqui mostradas de modo generalizado, principalmente pelo fato de que não é somente o signo sob o qual uma pessoa nasce que irá moldar sua vivência.

Para que a astrologia da semana seja observada de modo completo é preciso observar também qual é o ascendente, por exemplo, sendo que o ideal é que cada pessoa faça seu mapa astral.

