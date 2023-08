Passo a passo para liberar o ChatGPT no seu celular

O ChatGPT chegou e mudou uma boa parte do mundo, há pessoas que deram um verdadeiro upgrade em seu cotidiano apenas utilizando a plataforma em questão, que é gratuita, embora possua um plano pago. E agora, para tornar a “brincadeira” ainda melhor, a empresa responsável pela Inteligência Artificial decidiu atender o pedido dos seus usuários e lançar um aplicativo para dispositivos móveis, saiba como liberá-lo.

Guia definitivo para usar o ChatGPT pelo celular, confira | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como funciona o ChatGPT?

É comum que as pessoas tenham professores nas escolas e universidades, mas cada professor é especialista em uma ou duas áreas do conhecimento, é raro os que são especialistas em várias áreas. Lembrando que quando usa-se o termo especialista, é dominar todo o conteúdo e não ter feito alguma especialização.

Mas agora, imagine um professor que é capaz de responder qualquer pergunta e realizar qualquer coisa que o aluno solicitar, até mesmo sua lição de casa. Pronto, esse professor é o ChatGPT.

Por intermédio de uma Inteligência Artificial e um sistema avançado de aprendizagem, é possível que o usuário pergunte qualquer coisa que ele terá a resposta em poucos segundos. Portanto, é uma excelente opção para quem precisa aprender algo novo.

Veja também: Recupera A Senha Do Gmail Com Passos Simples Pelo Celular

Como usar o ChatGPT no celular?

Para utilizar a plataforma no celular é bastante fácil, há duas opções, a primeira é por intermédio do navegador, basta buscar no seu buscador favorito por “ChatGPT”, após isso, clicar no primeiro link que aparecer e efetuar o login.

Mas é chato precisar realizar essa ação todas as vezes que precisar de uma informação. Por isso, o aplicativo veio para tornar o processo ainda mais fácil. Para efetuar o download, é simples e rápido, basta em sua loja de aplicativos procurar por ChatGPT.

Feito isso, basta instalar o aplicativo e após isso, executá-lo. Agora, basta abri-lo e desfrutar de todas suas funcionalidades.

Veja também: Passo A Passo Para Entrar Em Uma Das Comunidades Do WhatsApp; Veja Para Que Serve

Desfrutando do aplicativo ao máximo

O aplicativo é bastante completo, mas através de alguns truques, é possível desfrutar ao máximo de todas as funcionalidades do aplicativo. Primeiro, aprenda a iniciar uma nova conversa, para isso, basta clicar em “New Chat”. Ainda é possível renomeá-lo.

É importante renomear cada chat de acordo com sua função, pois o chat pode ser personalizado para apenas um assunto. A saber, a inteligência pode responder sobre qualquer assunto, mas caso ela seja treinada, a confiabilidade pode ser ainda maior.

Por exemplo, é possível pegar um capítulo inteiro de algum livro ou artigo científico e após isso, realizar inúmeras perguntas ao chat, a fim de obter o maior proveito das informações fornecidas no documento. Então ao fazer isso, através do princípio da especificidade, ele se tornará o melhor no conteúdo que o usuário solicitar.