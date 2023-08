1 milhão deixam o Bolsa Família; entenda se você pode perder também

O Bolsa Família contempla milhões de pessoas todos os meses, entretanto, o número de beneficiários já foi bem maior. Contudo, após vários cortes que ocorreram e ainda devem ocorrer, enquanto não houver a reposição dos beneficiários, o número deve continuar diminuindo. E cerca de 1 milhão de beneficiários já foram retirados do programa social e a tendência é que o índice aumente ainda mais, saiba se o seu benefício está na lista.

Milhares de pessoas perderam seus benefícios do Bolsa Família, entenda | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quanto o programa está pagando?

Atualmente, o Bolsa Família está pagando altos valores para todos os seus beneficiários, o que está permitindo que o pagamento médio esteja na casa dos R$ 700. A saber, cada família deve receber, pelo menos, R$ 600. Mas há um detalhe: quanto mais membros houver no núcleo familiar, maior será o pagamento.

A regra serve para respeitar a renda mínima por pessoa, de R$ 142. E além disso, ainda será disponibilizado vários adicionais, para auxiliar no crescimento das crianças, jovens e adolescentes.

Um adicional de R$ 150 está sendo destinado a crianças com idade entre 0 e 6 anos e um adicional de R$ 50 para crianças, adolescentes e gestantes com idade entre 7 e 18 anos, lembrando que para as gestantes, não há idade.

Veja também: Vale-Gás De Agosto Vem Com Péssima Notícia Para Os Beneficiários

Por que o benefício está em risco?

Em contrapartida, a cobrança do Governo para que houvesse a obediência a todas as regras, aumentou bastante. Por isso, várias pessoas estão perdendo o seu benefício, por isso, é preciso ficar atento as principais regras:

Atualizar o cadastro único no prazo estabelecido (até 24 meses);

Crianças em idade escolar ter frequência satisfatória;

Os membros da família estarem com as vacinas atualizadas;

Crianças com o devido acompanhamento nutricional e as gestantes realizando o pré-natal.

Mas o que motivou mais de 1 milhão de beneficiários serem retirados do Bolsa Família, foi outro motivo, totalmente diferente.

Veja também: 4 Pagamentos A Mais Em Agosto No App Da Caixa? Estas Pessoas Poderão Sacar

O que levou mais de 1 milhão de beneficiários a serem retirados do Programa Social?

O principal motivo chama-se: famílias unipessoais. Ou seja, aquelas famílias que são formadas por apenas um membro, a priori, isso não é motivo do benefício ser cortado, mas o cenário muda quando isso começa a acontecer apenas com o intuito de fraudar o benefício e receber sem merecer.

Logo após a troca de governo, um levantamento foi realizado e notou-se que milhares de famílias não eram formadas por apenas uma pessoa, entretanto, os membros decidiram relatar isso com o propósito de obter um benefício a mais.

Quando o Governo descobriu isso, efetuou vários cortes. Mas antes, os beneficiários tiveram as chances de provar que de fato moram sozinhos ou não, aqueles que provaram, continuam recebendo o benefício, os demais, acabaram sendo cortados da folha de pagamentos.