Aprenda a afastar as energias negativas de agosto AGORA

Muitas pessoas já ouviram falar que agosto é um mês de energias negativas. Esta, na verdade, é uma crença relativamente comum em diversas culturas: não se sabe ao certo como surgiu, mas uma das teorias aponta para a astrologia como o motivo principal.

Ocorre que este mês está ligado a Leão, um signo que é regido pelo Sol que, por sua vez, possui uma energia esmagadora, que faz com que as emoções mais intensas apareçam. E o problema é que tais emoções podem ser positivas e também negativas, fazendo com que confrontos e desentendimentos virem algo comum dentro do período em questão.

Manter as energias negativas longe é possível | Imagem: pressfoto / freepik.com

Outras teorias para a crença de que este é um mês “carregado”

Até mesmo as grandes navegações são vistas como teoria para que agosto seja um mês atrelado às energias negativas. Afinal, este era o mês escolhido para que as caravelas fossem lançadas ao mar, não raramente levando muitos homens a morrerem antes mesmo de chegarem à terra firme.

Há, ainda, a questão do “cachorro louco”.

Neste outro caso, especificamente, notou-se que os cachorros ficam mais propensos a contrair raiva em agosto, por este supostamente ser um mês em que mais cadelas ficam no cio. E, por isso, as brigas entre os machos se tornam mais frequentes.

O mês 8 do ano também tem uma fama ruim por estar atrelado a diversas tragédias.

Foi em agosto, por exemplo, que a Primeira Guerra Mundial teve início, além de esse ser o mês em que a Princesa Diana e Elvis Presley faleceram, isso sem citar todas as mortes causadas pela bomba atômica na cidade de Hiroshima.

Todos esses fatores, juntos, acabaram por fazer com que a palavra “desgosto” fosse escolhida para rimar com “agosto”. Mas, embora isso possa parecer até mesmo um pouco engraçado, fato é que, para muitas pessoas, se ver livre das energias ruins desse mês é fundamental.

E a boa notícia é que isso é perfeitamente possível, com base nas simpatias e nos rituais, como os que envolvem as dicas dadas pela Cigana Sharita.

Como as energias negativas de agosto podem ser evitadas em casa

Segundo a especialista acima citada, todo mês representa uma chance de transformação e, portanto, não é indicado se deixar levar pelas energias negativas e pelo pessimismo que podem estar atrelados a agosto.

O mais indicado é fazer rituais voltados para a proteção e para a limpeza energética, usando incensos, cristais, meditações ou banhos para que as energias positivas possam surgir e eliminar a negatividade de uma vez.

Para Sharita, os banhos, por sinal, representam uma das práticas mais eficazes e simples nesse sentido, a exemplo do de alecrim, que também tem o poder de manter os maus espíritos longe.

E o processo é muito simples:

É só ferver dois litros de água corrente com uma colher de mel e três galhos frescos de alecrim, esperar a mistura ficar morna e jogá-la no corpo, do pescoço para baixo.

Depois que o banho estiver finalizado, o indicado é rezar o famoso Salmo 66.

Por fim, a Cigana também indica o uso de patuás, a exemplo do olho grego, na hora de sair de casa, ou mesmo utilizar a prática de tampar o umbigo.

