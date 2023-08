Não precisa ir à agência! Dá para sacar até R$ 3 mil do Nubank assim

A Nubank é uma renomada startup brasileira amplamente reconhecida por sua posição pioneira no setor de serviços financeiros, atuando como uma inovadora provedora de cartões de crédito e fintech. O que a distingue de muitos outros bancos é sua abordagem contínua de apresentar inovações marcantes para estreitar os laços com seus clientes. No entanto, desta vez, a empresa abordou um tema que certamente traz satisfação à população: a possibilidade de realizar saques em dinheiro.

Sim, você leu corretamente. Agora é possível efetuar saques de até R$ 3.000 pelo Nubank sem a necessidade de visitar uma agência física. Essa funcionalidade pode ser realizada com facilidade, agilidade e segurança por meio do aplicativo do Nubank.

Conforme divulgado pelo banco digital, todos os clientes têm a oportunidade de sacar até R$ 3.000 em caixas eletrônicos da rede Saque e Pague e Banco24horas, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 6,50. Para efetuar esse procedimento, será necessário contar com o seu cartão e o aplicativo Nubank, seguindo um conjunto de passos essenciais.

Como sacar dinheiro no Nubank

Aprenda o passo a passo para efetuar saques pelo nubank:

Escolha um caixa eletrônico da rede Banco24Horas ou Saque e Pague que esteja próximo a você. Selecione o valor que deseja sacar, dentro do limite diário de R$ 3.000. Opte pela forma de pagamento, que deve ser feita por débito. Escolha a opção “Sacar na Conta Corrente”. Retire o dinheiro do caixa e o processo estará concluído.

Vale ressaltar que, embora a ausência de agências físicas para serviços bancários possa ser um conceito novo para alguns, esse método de saque do Nubank oferece diversas vantagens, inclusive para aqueles que não têm uma conta-corrente.

Sobre o Nubank

O Nubank é uma empresa startup brasileira que atua no setor de serviços financeiros, mais especificamente como uma fintech e operadora de cartões de crédito. Fundada em 2013, a empresa é conhecida por oferecer serviços financeiros de forma inovadora e digital, visando simplificar a relação das pessoas com o dinheiro.

Seu produto mais famoso é o cartão de crédito roxo, que se tornou um ícone da marca. Além disso, o Nubank oferece uma conta digital sem tarifas, que permite aos clientes gerenciar suas finanças por meio de um aplicativo móvel. A empresa também expandiu seus serviços para incluir empréstimos, investimentos e até mesmo programas de recompensas para seus clientes.

O Nubank é conhecido por sua inovação e sua abordagem focada no cliente. A empresa foi pioneira em uma série de produtos e serviços financeiros, como uma conta corrente sem taxas, um cartão de crédito sem anuidade e um empréstimo pessoal online. O Nubank também é conhecido por seu excelente atendimento ao cliente, que é oferecido 24 horas por dia, 7 dias por semana.

É uma empresa que está revolucionando a indústria bancária. A empresa está usando a tecnologia para tornar os serviços financeiros mais acessíveis e convenientes para todos. O Nubank é um banco digital que está mudando a forma como as pessoas lidam com seu dinheiro.

Aqui estão alguns dos produtos e serviços oferecidos pelo Nubank:

Conta corrente: O Nubank oferece uma conta corrente sem taxas, com transferências, saques e pagamentos de boletos ilimitados.

Cartão de crédito: O Nubank oferece um cartão de crédito sem anuidade, com benefícios como cashback, pontos e seguro viagem.

Empréstimos: O Nubank oferece empréstimos pessoais, com taxas competitivas e prazos flexíveis.

Investimentos: O Nubank oferece uma variedade de investimentos, como renda fixa, ações e fundos de investimento.

Ele está disponível para todos os brasileiros, independentemente da renda ou do histórico de crédito. A empresa está revolucionando a indústria bancária, tornando os serviços financeiros mais acessíveis e convenientes para todos.

O Nubank ganhou popularidade por sua abordagem transparente, atendimento ao cliente amigável e pela forma como busca simplificar e tornar mais acessíveis os serviços financeiros tradicionalmente burocráticos. A empresa tem sido considerada uma das principais fintechs da América Latina e um exemplo de inovação no setor bancário.

