Consulta da restituição de agosto começou?

Todos os anos é necessário que os brasileiros e residentes daqui declarem o Imposto de Renda, todavia, há um lado bom nisso, os valores declarados acima do necessário, são devolvidos para o contribuinte. Contudo, o pagamento é feito em lotes, por isso, pode acabar demorando um pouco. E agora, é a vez do pagamento do quarto lote da restituição, confira se já é possível consultá-lo.

Saiba se você está incluso na lista da Restituição do Imposto de Renda | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quando será liberada a consulta da restituição do Imposto de Renda?

O último lote da restituição aconteceu no último mês, na ocasião, quase 6 milhões de contribuintes conseguiram receber a restituição. E agora, é a hora dos contribuintes do quarto lote conseguirem receber os valores que são deles por direito.

E a Receita Federal já está planejando como vai acontecer o repasse em questão e o primeiro passo disso, é revelar a data que estará disponível a consulta, a saber, dia 24 de agosto. Sempre a lista com o nome de todos que irão receber, é liberada uma semana antes do pagamento.

Para saber se a pessoa possui direito aos valores, basta entrar no portal da Receita, através da plataforma Gov.br e realizar login, feito isso, basta informar o CPF e realizar a verificação.

Quem já recebeu e quais serão os próximos contemplados?

Os lotes podem ser divididos entre dois, um cronograma informando quem teve direito a receber nos lotes que já foram pagos e os critérios de prioridade. A saber:

No primeiro lote, que foi pago no dia 31 de maio, mais de 4 milhões de contribuintes receberam o valor;

No segundo lote, que foi pago no dia 30 de junho, mais de 5 milhões de contribuintes receberam o valor;

No terceiro lote, que foi pago no dia 31 de julho, mais de 5,5 milhões de contribuintes receberam o valor.

Já em relação a ordem de prioridade, a lista é essa:

Contribuintes que possuem idade igual ou superior a 80 anos seguido pelos que têm mais de 60 anos;

Contribuintes que possuem algum tipo de deficiência, seja física, mental ou doença grave;

Contribuintes que a maior fonte de renda é proveniente do magistério;

Quem utilizou a declaração pré-preenchida ou optou por receber via pix;

Os demais contribuintes.

Vale a pena realizar a antecipação da restituição?

Como deu para perceber, para receber o valor pode ser um pouco demorado, principalmente se o cidadão não fizer parte do grupo prioritário da restituição. Nesses casos, muitos optam por realizar a antecipação da restituição, mas será que vale a pena?

No fundo, a antecipação é apenas um nome “bonito” para não dizer que é um empréstimo, que no caso, é feito usando como garantia o valor que o contribuinte irá receber nos meses seguintes.

A depender do valor da restituição e dos juros cobrados pela instituição, infelizmente, a operação acaba não valendo a pena. Ao deixar o dinheiro e esperar a vez de receber, ele está rendendo, ao antecipar, o contribuinte ainda precisa pagar os juros.