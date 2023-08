Caixa Tem: quem pode sacar R$ 406 ou mais HOJE (16)

Uma excelente oportunidade de auxílio financeiro está à vista para muitas pessoas, com a possibilidade de sacar um valor adicional de R$ 408 por meio do aplicativo Caixa Tem. Os pagamentos devem ser iniciados já no final desta semana, com a data prevista para 18 de agosto. Esse benefício visa ajudar aqueles que enfrentam desafios financeiros e necessitam de apoio para adquirir alimentos, um botijão de gás de 13 kg e outros itens essenciais.

Na verdade, o valor de R$ 408 é resultado da combinação de dois tickets distintos: o Auxílio Gás e o Benefício Primeira Infância. O Auxílio Gás está estipulado em R$ 108, enquanto o Benefício Primeira Infância oferece R$ 150 por cada criança com idade inferior a 6 anos. Portanto, para uma família que possua dois filhos pequenos e seja beneficiária do programa do vale-gás, o valor extra disponível será de R$ 408.

Essa iniciativa visa proporcionar alívio financeiro e apoio direto às famílias que necessitam enfrentar os desafios econômicos atuais. A data de pagamento está se aproximando e pode ser uma ajuda valiosa para suprir necessidades básicas e garantir um pouco mais de estabilidade em tempos difíceis.

Governo vai passar extra em setembro?

A resposta é negativa. Aqueles que se encaixam nos critérios estabelecidos para o benefício adicional de R$ 408 só receberão o valor em agosto. Isso ocorre porque o Auxílio Gás é disponibilizado a cada dois meses, com sua quantia variando com base nos dados apurados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Para aqueles interessados em obter esse valor extra, é crucial aderir às condições estipuladas. A fim de receber o adicional de R$ 150 correspondente ao Benefício Primeira Infância, a família deve estar cadastrada no programa Bolsa Família. Atualmente, o programa social engloba residências com renda mensal per capita de até R$ 218, desde que estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

O Auxílio Gás é um programa do governo federal que fornece um vale-gás para famílias de baixa renda. O valor do vale-gás é de R$ 50 a cada bimestre, e é concedido às famílias com renda per capita de até meio salário mínimo e que também estejam cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico). Além disso, o ticket é disponibilizado para domicílios cujos membros sejam beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Para garantir a elegibilidade e usufruir desse benefício adicional, é essencial cumprir os seguintes requisitos:

Ter renda per capita de até meio salário mínimo;

Estar cadastrado no CadÚnico;

Ser beneficiário do BPC.

Se você atende a esses requisitos, você pode solicitar o Auxílio Gás pelo site da Caixa Econômica Federal ou pelo aplicativo Caixa Tem.

Cronograma de pagamentos

Segue abaixo o cronograma de pagamentos com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) para o mês de agosto:

Final do NIS 1: Data de pagamento em 18/8

Final do NIS 2: Data de pagamento em 21/8

Final do NIS 3: Data de pagamento em 22/8

Final do NIS 4: Data de pagamento em 23/8

Final do NIS 5: Data de pagamento em 24/8

Final do NIS 6: Data de pagamento em 25/8

Final do NIS 7: Data de pagamento em 28/8

Final do NIS 8: Data de pagamento em 29/8

Final do NIS 9: Data de pagamento em 30/8

Final do NIS 0: Data de pagamento em 31/8

