O Caixa Tem é um dos aplicativos de finanças mais baixados no Brasil. Isso porque durante a pandemia o Governo usou o Caixa Tem como canal oficial de repasse de recursos de benefícios sociais entre os brasileiros. Na ocasião o Auxílio Emergencial, atualmente o Bolsa Família e tantos outros. Para alguns brasileiros há uma surpresa muito grande, o Caixa Tem está disponibilizando saques de até R$ 1 mil.

Como desbloquear R$ 1 mil no Caixa Tem | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Caixa anuncia saque de até R$ 1 mil

O Caixa Tem é um aplicativo que reúne uma gama de possibilidades da Caixa Econômica Federal. Portanto, trata-se de um aplicativo similar ao da Caixa, mas com muito mais opções.

Não está disponível apenas para beneficiários do Governo Federal — qualquer brasileiro interessado por abrir uma conta no aplicativo. Podendo haver tarifas dependendo de algumas cláusulas.

Portanto, através do Caixa Tem é possível realizar recarga de celular, pagamentos, Pix e até mesmo empréstimos. Neste mês de agosto a Caixa esá liberando até R$ 1 mil para alguns brasileiros, entenda.

Dentre as modalidades disponíveis o Caixa Tem entrega aos seus clientes empréstimos — e está disponível para alguns brasileiros empréstimos de até R$ 1 mil com parcelas acessíveis para os brasileiros.

O valor emprestado pode ser usado para qualquer coisa, desde quitar dívidas a simplesmente gastar com coisas do cotidiano. É necessário ter mais de 18 anos e não estar negativado.

Leia mais: 4 pagamentos a mais em agosto no app da Caixa? Estas pessoas poderão sacar

Passo a passo de como solicitar

O brasileiro interessado em solicitar o benefício precisa ter uma conta ativa no Caixa Tem. É válido lembrar que os juros do empréstimo do Caixa Tem são de 3,99% ao mês. O valor pode ser pago em até 24 vezes.

Por mais que seja um tempo adequado, alguns bancos também realizam a mesma prática — como é o caso do Nubank. A grande diferença se encontra nas taxas de juros que são bem maiores.

O aplicativo do Caixa Tem está disponível para Android e iOS. A conta pode ser aberta a partir de qualquer dispositivo com acesso à internet. Veja como solicitar:

Entre no Caixa Tem; Clique em Serviços e Empréstimo; Clique no valor liberado e clique na simulação; Aguarde análise e aceite as cláusulas; Clique em concluir.

Pronto! Esses são os passos simplificados de como contratar um empréstimo pelo Caixa Tem. Haja vista que pode mudar algo dependendo do momento da solicitação, entretanto, o padrão de solicitação é exatamente esse. Lembrando que não somente nos valores pedidos pelo Caixa Tem, como em bancos semelhantes.

Antes de concluir o requerimento, é importante verificar os juros mensais e anuais — bem como o montante emprestado e o valor bruto que será pago, a fim de ter uma noção acerca dos valores em si.

Leia mais: Governo desliga 11,4 mil famílias de grande benefício social