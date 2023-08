Basta apenas 1 noite para seu cabelo crescer com estes óleos naturais

Nem tudo se resume a remédios e produtos capilares caros, há algumas alternativas que podem surtir o mesmo efeito, embora custe um valor bastante inferior aos produtos vendidos em farmácias. É fato que a queda capilar e problemas nas raízes dos fios, é um fenômeno crescente em grande parte da população, isso se deve a vários fatores, como genéticos, hormonais e hábitos de vida. Portanto, confira 2 óleos naturais que podem mudar para sempre os seus cabelos.

Problemas que são causados por conta da queda de cabelos

Quando a pessoa começa a ter queda de cabelo, sempre será um momento bem delicado, pois não serão apenas os fios que são afetados, mas a pessoa por completo, tanto sua autoestima quanto o seu organismo.

Sem contar que há quem acredite que a queda de cabelos está ligada com problemas de saúde mais sérios, como o câncer, o que gera uma preocupação ainda maior.

Outros problemas que são desencadeados dizem respeito a densidade capilar e estética, que fica comprometida.

Dois óleos naturais irão resolver para sempre o seu problema

Os óleos naturais não são de fato um fármaco, que é produzido por uma indústria farmacêutica e vai servir para acabar com a patologia, se for o caso.

Eles irão servir como um tratamento paliativo, ou seja, vão apenas “lidar” com a condição a fim que ela não fique ainda pior.

Outra vantagem é a questão do preço, como usa-se apenas produtos naturais, os valores tendem a ser menores e causar menos efeitos colaterais, ou seja, só há vantagens.

Quais os ingredientes usados?

Para que o crescimento dos fios ocorra de uma maneira mais rápida, basta que a pessoa use dois ingredientes, a saber, azeite de oliva e óleo de coco. A combinação das duas substâncias, promovem uma aceleração na circulação sanguínea da região. Para preparar é bastante simples:

Em um recipiente, coloque azeite e o óleo de coco;

Feito isso, misture bem, até que forme uma mistura homogênea;

Quando ela estiver pronta, basta aplicá-la no cabelo.

A aplicação é bem fácil, divida-o em três partes iguais antes de aplicar, esse processo é importante para que todas as porções do cabelo recebam partes iguais do produto. Agora, com a ponta dos dedos, coloque a mistura e aqueça-a, para isso, esfregue um dedo no outro.

Por fim, comece a realizar pequenos movimentos de massagem com os dedos, de maneira circular, a massagem irá deixar o resultado ainda mais rápido. Feito isso, espere que o produto aja durante 15 minutos e após isso, basta passar água nos fios. A tendência é que em apenas uma noite, os resultados já sejam notórios.