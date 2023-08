Bônus de R$ 3 mil para quem tirar nota alta na escola? Entenda a novidade

Boa notícia — o Governo Estadual informou nesta última semana que irá ofertar bônus de R$ 3 mil para que os alunos estejam motivados a tirarem notas altas na escola. O valor deverá ser pago a partir de 2024 — alcançando milhares de pessoas. É uma medida única no Brasil, e tudo indica que servirá como base para outras nações e até mesmo estados. Entenda como funciona e quem tem direito ao bônus de R$ 3 mil.

Governo oferece bônus de R$ 3 mil por notas altas

Os professores da rede pública do Paraná estão comemorando uma grande vitória. O Governador do Estado em parceria com o Ministério da Educação anunciou uma grande novidade.

Com o intuito de manter as instituições regionais com excelentes índices acadêmicos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) — o Governador está liberando o bônus de R$ 3 mil para os educadores da rede pública.

Portanto, o anúncio foi feito nesta última semana e deverá ser pago a partir de 2024. Não são todos os integrantes da escola que terão direito ao bônus, somente alguns. Não se sabe ao certo se cada “sorteado” irá receber R$ 3 mil ou será o montante cheio para que seja dividido.

Neste ano o Estado do Paraná conseguiu a façanha de obter a liderança entre os demais estados brasileiros, obtendo o melhor desempenho escolar do Brasil. Com o intuito de manter os números, o Governador lançou esse programa que está chamando a atenção de todos.

Quem tem direito ao bônus do Governo?

Não faz muito tempo que foi anunciado, por esse motivo ainda não há muitas notícias e informações diretas e objetivas sobre o bônus. Entretanto, o bônus em si é direcionado somente para algumas classes do corpo escolar.

Pelo menos por enquanto, os alunos não terão direito a qualquer bônus — haja vista que pode ocorrer premiações internas por bom desempenho.

A priori, quem irá ter direito a parte do bônus serão os diretores, pedagogos, professores, merendeiras e membros da administração escolar. As escolas do Paraná irão receber novos recursos nos próximos meses. A fim de cada vez mais evoluir a sua educação e ficar a frente dos demais estados brasileiros.

Algumas escolas do ensino médio hão de receber placas de energia solar — através do projeto Escola Solar. O intuito é aumentar a sustentabilidade dos edifícios públicos de educação.

Portanto, essas são as informações acerca do adicional de R$ 3 mil direcionado aos educadores e gestão da escola. Tudo indica que até o fim do ano o Governador Carlos Massa Ratinho Júnior irá propor melhorias no ensino a fim de conseguir manter os números de desempenho.

