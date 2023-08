Língua de Sogra guarda 2 segredos impressionantes

Segredos da Língua de Sogra – Ao adentrar muitos lares brasileiros, é possível se deparar com a sansevieria, popularmente conhecida como língua-de-sogra. Mais do que um ornamento com folhas eretas e uma presença elegante, essa planta carrega consigo uma série de características e propriedades pouco conhecidas pelo grande público. Nesta reportagem, mergulharemos nos segredos escondidos por trás dessa planta que embeleza e purifica os ambientes internos.

Além de ser um enfeite, a língua de sogra tem propriedades curativas devido ao gel presente em suas folhas. Foto: divulgação

Você cultiva Língua de Sogra em casa?

Originária da família das suculentas, a sansevieria não só decora, como também faz parte do seleto grupo de plantas que são extremamente fáceis de cuidar. Para os amantes da jardinagem, sejam eles experientes ou novatos, essa é uma planta que não exige uma série de cuidados complexos, facilitando sua manutenção. Isso, sem dúvida, torna a língua-de-sogra um presente perfeito para aqueles que estão começando a se aventurar no mundo das plantas ou para quem tem uma rotina corrida e busca por plantas mais resilientes.

Outro aspecto interessante é a sua capacidade de purificar o ar. Ao colocá-la em ambientes como quartos, a sansevieria atua na eliminação de toxinas presentes no ar, o que contribui para um ambiente mais saudável e propício para um sono reparador. Tal propriedade amplifica seu valor, reforçando que sua presença vai muito além da simples estética.

A aparência peculiar da língua-de-sogra é, sem dúvida, um atrativo. Suas folhas eretas e sua forma imponente a tornam uma escolha atrativa para decorar diferentes espaços da casa. Se você ainda não tem uma sansevieria em sua residência, vale a pena visitar um viveiro próximo ou conversar com algum amigo entusiasta de plantas que possa lhe oferecer um corte para reprodução.

Além de tudo isso, a resistência da sansevieria à seca é outro ponto a ser exaltado. Se, por acaso, o cuidador esquecer-se de regar, não há motivo para pânico. A planta tem a capacidade de sobreviver por longos períodos sem a necessidade de água, o que a coloca no topo da lista de plantas ideais para quem tem uma rotina agitada. Contudo, como toda planta, ela eventualmente precisará ser regada. Uma vez por semana é o recomendado para mantê-la saudável e vibrante.

Mais uma surpresa

E para aqueles que pensam que os atributos dessa planta param por aí, um fato surpreendente: a língua-de-sogra também tem propriedades curativas. Em suas folhas, armazena-se um gel transparente, rico em componentes que auxiliam na cicatrização. Assim, em casos de pequenos cortes, feridas ou queimaduras, esse gel pode ser um aliado, oferecendo alívio e acelerando o processo de recuperação da pele. Para usufruir deste benefício, basta cortar uma de suas folhas, expor o gel e aplicar sobre a região afetada.

Em síntese, a sansevieria, com sua multiplicidade de funções e características, confirma sua posição como uma das plantas mais versáteis e valiosas para se ter em casa. Seja pelo visual elegante, pela capacidade de purificação do ar, ou até mesmo por suas propriedades curativas, a língua-de-sogra é, sem dúvida, uma escolha enriquecedora para qualquer ambiente.

