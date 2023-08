Chegou a hora dos esquecidos! Receita paga saldo de imposto para milhões

Receita anuncia novo lote do Imposto de Renda – A expectativa é palpável entre milhares de brasileiros que estão à espera do pagamento do 4º lote da restituição do Imposto de Renda. Com previsão iminente de liberação, esta etapa da restituição traz consigo uma série de peculiaridades e informações essenciais para os contribuintes.

A Receita Federal anunciou que o 4º lote de restituição do Imposto de Renda será pago em breve, despertando a expectativa dos contribuintes. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Quando a Receita Federal vai devolver meu Imposto de Renda?

Ao longo dos anos, a restituição do Imposto de Renda tornou-se um marco financeiro para muitos cidadãos, principalmente na conjuntura econômica atual. O 4º lote, especificamente, é direcionado a uma parcela da população que não se enquadrou nas prioridades dos lotes anteriores. Estes incluem tanto aqueles que, por alguma razão, entregaram ou retificaram sua declaração após o pagamento dos lotes iniciais, quanto àqueles que, por circunstâncias diversas, caíram na malha fina. Para os que ainda estão na incerteza se integram ou não esta nova leva de pagamentos, a consulta estará disponível a partir do dia 24 de agosto, exatamente uma semana antes da data prevista para o pagamento.

Em termos de organização, a Receita Federal estabelece um calendário claro e transparente para o pagamento das restituições. Para o ano de 2023, os lotes foram distribuídos da seguinte maneira: o 1º lote foi liberado no dia 31 de maio; o 2º, no dia 30 de junho; o 3º, no dia 31 de julho; o aguardado 4º lote tem previsão para 31 de agosto; e o 5º, por sua vez, para 29 de setembro.

A distribuição dos pagamentos é pensada de maneira a contemplar diferentes grupos de contribuintes. A estratificação inicia com idosos acima de 80 anos, passando por idosos a partir de 60 anos, indivíduos com deficiência ou moléstia grave, contribuintes que têm o magistério como principal fonte de renda e, por fim, chega aos contribuintes que optaram pela declaração pré-preenchida ou escolheram receber via Pix. Os demais pagamentos seguem a ordem cronológica de entrega das declarações.

Distribuição delimitada

A retrospectiva dos pagamentos até o momento revela uma distribuição bem delimitada. No primeiro lote, que tem como alvo principal idosos e educadores, mais de 4,1 milhões de brasileiros foram beneficiados. Destes, 66% foram idosos, 25% pertenciam ao magistério, 4% eram portadores de deficiência ou enfermidades graves e os 5% restantes optaram por métodos modernos de recebimento, como o Pix ou a declaração pré-preenchida. O segundo lote, por sua vez, deu prioridade a quem optou pelo Pix e fez uso da declaração pré-preenchida, mas também buscou atender os remanescentes dos grupos prioritários. Por fim, o terceiro lote inaugurou os pagamentos para os contribuintes não priorizados, sendo contemplados aqueles que haviam entregado a declaração até o dia 23 de março de 2023.

Nesse cenário, em meio a um país de dimensões continentais e com uma população tão diversa, a complexidade do processo de restituição do Imposto de Renda revela-se não apenas uma questão burocrática, mas também uma prova da capacidade organizacional do país. E à medida que a data do 4º lote se aproxima, a atenção se volta, mais uma vez, para o papel fundamental que estes recursos desempenham na economia e na vida de milhares de brasileiros.

