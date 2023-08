Áustria quer brasileiros trabalhando e morando no país; inscrições estão abertas

Brasileiros na Áustria – Em uma iniciativa inovadora, a Advantage Austria, agência de promoção comercial da Áustria no Brasil, busca profissionais da área de tecnologia no Brasil para um futuro no cenário europeu. Entenda como essa ponte tecnológica entre os dois países está criando oportunidades únicas para a carreira dos brasileiros.

A Áustria busca atrair talentosos profissionais brasileiros na área de tecnologia através do Samba Meets Waltz, uma iniciativa promovida pela Advantage Austria. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Áustria está em busca de brasileiros para trabalhar no País

Nos próximos dias 2 e 3 de setembro, ocorrerá uma maratona virtual intitulada “Samba Meets Waltz”, promovida pela Advantage Austria. O evento, que segue a dinâmica de um hackathon, tem como meta recrutar profissionais da tecnologia brasileiros dispostos a se aventurar no mercado de trabalho austríaco. Os interessados já podem realizar a inscrição no site https://hackathonbrasil.com.br/samba-meets-waltz/, sendo que o prazo encerra-se em 28 de agosto.

Stefan Nemetz, vice-cônsul e representante da Advantage Austria, oferece uma visão otimista e promissora sobre a tecnologia brasileira. Ele destaca o progresso contínuo do Brasil no campo da digitalização industrial e na capacitação de seus profissionais. Para Nemetz, esses avanços são coerentes com as demandas do mercado de trabalho da Áustria, que atualmente se encontra em uma fase de crescimento, alimentado pelo surgimento de startups e pelo avanço tecnológico contínuo. Segundo ele, há uma crescente oferta de oportunidades no país europeu, especialmente para aqueles que atuam no segmento tecnológico.

Mas quem pode se candidatar a essa oportunidade internacional? A maratona virtual é direcionada para profissionais com fluência em inglês, com idades entre 18 e 44 anos, que possuam habilidades em áreas como desenvolvimento web/mobile, design gráfico, gestão empresarial e comunicação. Todo o processo de organização e realização do hackathon é de responsabilidade da Hackathon Brasil, que vai gerenciar a maratona em formato online.

A limitação é de 150 inscrições, e cada pessoa pode inscrever-se uma única vez, usando seu CPF. Aqueles que tentarem se inscrever após o preenchimento de todas as vagas serão direcionados para uma lista de espera, com a possibilidade de serem chamados em caso de desistências.

Desafios e recompensas

A maratona não apenas proporciona uma chance de emprego na Áustria, mas também apresenta desafios recompensadores. Os participantes podem optar por três distintos desafios, de acordo com suas habilidades e experiências profissionais: inovação sustentável baseada na experiência brasileira, soluções inteligentes de mobilidade para transporte ecológico e busca por especialistas em microeletrônica e semicondutores. Em cada desafio, há prêmios em dinheiro para os três primeiros colocados, com valores de R$ 5.000, R$ 3.500 e R$ 2.000, respectivamente.

No entanto, a recompensa mais cobiçada é sem dúvida a viagem à Áustria. A equipe que alcançar a pontuação mais alta será premiada com uma viagem totalmente custeada, dando-lhes a chance de conhecer o país europeu em outubro deste ano. A premiação inclui desde hospedagem e refeições até passeios turísticos e visitas a empresas austríacas renomadas.

Em um mundo cada vez mais globalizado, a iniciativa “Samba Meets Waltz” demonstra o potencial colaborativo entre nações, onde a troca de experiências e habilidades pode gerar frutos para ambos os lados. E, para os brasileiros da área de tecnologia, essa pode ser a porta de entrada para um futuro promissor no velho continente.

