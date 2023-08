Clientes do Bradesco tem até R$ 25 mil para sacar; veja como

Ter acesso a um empréstimo sem burocracias e de forma simples ficou cada vez mais difícil no Brasil. Desde a contratação da modalidade até o saque do valor selecionado, o processo pode ser demorado, passando por análises e diretrizes das instituições. Evitando isso, o Bradesco revolucionou a forma como seus clientes podem ter acesso ao empréstimo pessoal.

Podendo chegar em até R$25 mil reais, o empréstimo do banco pode ser feito sem sair de casa, eliminando a necessidade de ir até uma agência. Além disso, a flexibilidade no agendamento das parcelas também é bem atrativa: são 45 dias até o vencimento do primeiro pagamento.

Veja mais sobre como solicitar o empréstimo diretamente do aplicativo do Bradesco:

Acesso à Conta: faça login no aplicativo do Banco Bradesco ou no internet banking usando o seu computador – disponível para Android e iOS; Seleção do Empréstimo: Escolha a opção de empréstimo pessoal e indique o montante desejado, podendo chegar até R$25 mil; Preenchimento de Dados: Complete as informações necessárias, fornecendo os detalhes solicitados de forma segura e confiável; Agendamento do Pagamento: O pagamento da primeira parcela é para daqui a 45 dias, permitindo que o pagamento esteja alinhado com a sua situação financeira; Aprovação Rápida: Após a análise dos dados, o banco concederá a aprovação e fornecerá os detalhes do empréstimo de forma transparente e eficiente.

Descubra como sacar até R$25mil no Banco Bradesco. | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Taxas de juros do empréstimo Bradesco.

Mediante a contratação do empréstimo Bradesco, o contratante deve estar ciente sob as taxas e encargos a serem pagos. Nesse caso, a instituição financeira exerce uma taxa de 3% ao mês. O valor pode variar, a depender de cada perfil de cliente, do quanto ele solicitar emprestado, número de prestações e da análise do próprio banco.

Vale ressaltar que o Bradesco avalia o CPF de cada solicitante, observando sua pontuação nas entidades de proteção ao crédito, como a Serasa e o SPC.

O que é empréstimo?

O empréstimo bancário é uma das formas de crédito mais utilizadas pelos brasileiros.

Quando precisamos de dinheiro, seja para pagar uma dívida ou realizar uma grande compra, uma das primeiras opções em que pensamos para conseguir a quantia é por meio de um empréstimo.

Em resumo, o empréstimo é um valor que o banco ou instituição financeira disponibiliza para você por um determinado período. Basicamente, toda vez que você solicita crédito, seja um financiamento ou até mesmo um cartão de crédito, está realizando um tipo de empréstimo.

Entretanto, a utilização mais comum de um empréstimo é quando você pega uma quantia em dinheiro para pagar depois. Como o banco ou a instituição financeira demora para receber o valor de volta, pois muitas vezes o pagamento é parcelado, você precisa devolver o valor do empréstimo com juros.

