Brasileiros terão R$ 200 a mais em agosto; veja se o seu CPF está na lista

Os brasileiros com CPF cadastrados na CadÚnico e aprovados no Bolsa Família recebem, por padrão, R$ 600 por mês para arcar com os gastos essenciais. Contudo, nos últimos meses, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) ampliou os benefícios oferecidos, abrangendo uma parcela significativa das famílias inscritas no Bolsa Família. Sai mais detalhes, logo abaixo.

Bolsa família com dinheiro extra em agosto

O Bolsa Família desempenha um papel crucial como um dos principais programas de assistência social do Governo Federal. Desde sua criação em meados de 2003, essa iniciativa de transferência de renda tem sido um importante apoio para os cidadãos de baixa renda em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, mais de 20 milhões de brasileiros dependem desse benefício mensal para suprir suas necessidades básicas.

De forma regular, os beneficiários recebem R$ 600 por mês para fazer face aos gastos essenciais. Contudo, nos últimos meses, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) ampliou os benefícios oferecidos, abrangendo uma parcela significativa das famílias inscritas no Bolsa Família.

Benefícios extras

Um dos adicionais notáveis é o Benefício da Primeira Infância, destinado às famílias que incluem crianças de 0 a 6 anos. Desde junho, o programa começou a fornecer benefícios adicionais no valor de R$ 50. Isso se aplica ao Benefício Variável Familiar, abrangendo famílias com crianças e jovens de 7 a 18 anos, além das que têm gestantes e lactantes, todos recebendo R$ 50.

Assim, famílias elegíveis para ambos os benefícios podem receber um acréscimo de até R$ 200 no pagamento do Bolsa Família deste mês. Essa combinação de benefícios extras continua em vigor, contribuindo substancialmente para o suporte financeiro. É importante destacar que o valor total pode ultrapassar R$ 200, já que a concessão não é individual, mas sim por família.

Além disso, neste mês, está programado o pagamento do Auxílio Gás, aumentando potencialmente o valor do Bolsa Família para mais de R$ 1200. Os pagamentos começarão na próxima sexta-feira, em 18 de agosto.

Cronograma de pagamentos para agosto

Confira abaixo as datas de pagamento do Bolsa Família em agosto:

• NIS final 1: 18 de agosto

• NIS final 2: 21 de agosto

• NIS final 3: 22 de agosto

• NIS final 4: 23 de agosto

• NIS final 5: 24 de agosto

• NIS final 6: 25 de agosto

• NIS final 7: 28 de agosto

• NIS final 8: 29 de agosto

• NIS final 9: 30 de agosto

• NIS final 0: 31 de agosto

Essas datas, organizadas com base nos finais dos Números de Identificação Social (NIS), são fundamentais para que os beneficiários possam se programar e receber o auxílio de maneira eficaz. O Bolsa Família, juntamente com seus benefícios adicionais, continua a ser uma ferramenta essencial na redução da pobreza e na melhoria das condições de vida das famílias em situação de vulnerabilidade econômica.

