Nubank permite gastar no crédito e no débito sem ter o cartão; como isso?

Função desconhecida do Nubank – A revolução dos pagamentos digitais está tomando forma no Brasil, e o Nubank, uma das fintechs mais populares do país, está no centro dessa transformação. Através de uma combinação de tecnologia de ponta e interfaces intuitivas, a empresa está possibilitando que seus clientes realizem pagamentos sem necessidade do cartão físico, utilizando apenas smartphones e outros dispositivos eletrônicos. Mas como essa tecnologia funciona e o que ela significa para o futuro do comércio no Brasil?

O Nubank oferece uma experiência única aos clientes ao possibilitar pagamentos sem cartão físico, através de smartphones e outros dispositivos eletrônicos. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Nubank permite fazer compras sem cartão?

A inovação chave por trás dessa conveniência é a tecnologia NFC (Near Field Communication), que permite a dois aparelhos trocarem informações sem contato físico. É a tecnologia que viabiliza, por exemplo, a comunicação entre um celular e uma maquininha de cartão durante compras presenciais. O Nubank tem se aproveitado dessa funcionalidade para oferecer aos seus usuários a possibilidade de pagamentos virtuais em lojas físicas sem a necessidade de apresentar o cartão físico.

Os cartões virtuais fornecidos pelo Nubank são uma alternativa para aqueles que preferem não usar o cartão físico, principalmente para compras online. Além disso, essa ferramenta abre as portas para pagamentos em lojas físicas através da tecnologia NFC, o que oferece uma camada adicional de segurança e conveniência. Contudo, é importante observar que nem todos os celulares são equipados com essa função, restringindo sua aplicação a dispositivos específicos.

A possibilidade de realizar pagamentos por aproximação com o cartão do Nubank depende da presença da tecnologia NFC no celular e do uso de uma carteira digital. Esse aplicativo específico permite que a pessoa armazene informações sobre seus cartões físicos e os utilize para efetuar pagamentos. No entanto, a operação só pode ser concluída se a loja possuir um sistema compatível com essa forma de pagamento. Entre as várias carteiras digitais disponíveis no mercado, o Google Pay é uma das mais populares e amplamente utilizadas.

Como ativar a função

Para ativar o pagamento por NFC no Nubank, o usuário deve seguir um processo simples. Primeiro, é preciso abrir o aplicativo do Nubank (disponível para Android e iOS), selecionar a área de cartões e tocar em “Configurar”. A opção “Pagamento por Aproximação” deve ser ativada. Em seguida, será necessário vincular o cartão do Nubank a uma carteira digital, como o Google Pay. O processo envolve baixar e abrir uma conta no Google Pay, abrir o aplicativo da fintech, acessar a área de cartões, clicar em “Configurar” e escolher a opção “Google Pay”. A confirmação da vinculação do cartão Nubank ao Google Pay é feita no próprio aplicativo da carteira digital.

Essa integração de tecnologias demonstra o compromisso do Nubank em proporcionar uma experiência bancária moderna e acessível. É uma evidência da forma como a tecnologia está mudando a face do comércio no Brasil e em todo o mundo, tornando as transações mais rápidas, mais seguras e mais convenientes.

Com a contínua expansão dos serviços de fintech e a crescente aceitação dos pagamentos digitais, o futuro dos pagamentos está se formando agora. O Nubank e outras instituições semelhantes estão na vanguarda dessa revolução, mostrando o caminho para um mundo onde a carteira física pode se tornar uma relíquia do passado. A jornada tecnológica está apenas começando, e o alcance total dessa transformação ainda está por ser visto. Com a promessa de mais segurança, eficiência e conveniência, a tecnologia NFC e os pagamentos por aproximação representam um passo significativo em direção a esse futuro promissor.

