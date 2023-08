Grandes presentes do Caixa Tem para os beneficiários em agosto

Novidades no Caixa Tem – Milhares de famílias que recebem o Bolsa Família estão prestes a receber um presente inesperado este mês: pagamentos antecipados. A partir da próxima sexta-feira, a Caixa Econômica Federal iniciará o processo de repasse dos pagamentos, e para alguns, a surpresa virá mais cedo. Mas o que está por trás dessa antecipação e como ela afetará os beneficiários do programa? A resposta a essas perguntas vem em detalhes abaixo.

Os pagamentos do Bolsa Família em agosto serão feitos na conta do Caixa Tem, seguindo o calendário do NIS. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Os pagamentos do Bolsa Família são uma rotina mensal para muitas famílias em todo o Brasil. Em agosto, os repasses serão feitos na conta do Caixa Tem, com os valores determinados de acordo com a composição familiar de cada beneficiário. Esses pagamentos serão liberados conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Conforme prática habitual, a Caixa Econômica Federal organiza os depósitos nos últimos 10 dias úteis do mês. No entanto, em um movimento atípico, dois grupos familiares terão a oportunidade de receber parcelas antecipadas, fazendo de agosto um mês particularmente agradável.

A primeira onda de pagamentos adiantados do Bolsa Família ocorrerá já no próximo sábado, com o repasse para famílias cujo NIS termina em 2. Essas famílias receberão o pagamento que estava programado originalmente para o dia 21 de agosto no sábado, dia 19 de agosto.

Um segundo grupo, as famílias cujo NIS termina em 7, também será beneficiado com a antecipação. O depósito, que estava previsto para ser feito na conta no dia 28 de agosto, será liberado desde o sábado anterior, dia 26 de agosto.

Calendário de pagamentos

O calendário para o restante dos pagamentos do Bolsa Família em agosto é organizado da seguinte maneira: aqueles com NIS terminando em 1 receberão o depósito em 18 de agosto, seguidos pelos beneficiários com NIS terminando em 2 no dia 21, NIS terminando em 3 no dia 22, NIS terminando em 4 no dia 23, NIS terminando em 5 no dia 24, NIS terminando em 6 no dia 25, NIS terminando em 7 no dia 28, NIS terminando em 8 no dia 29, NIS terminando em 9 no dia 30, e, por fim, NIS terminando em 0 no dia 31 de agosto.

Além da opção de sacar o benefício, as famílias também podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem. Em ambos os casos, o depósito será feito de acordo com o calendário mencionado.

A antecipação dos pagamentos para dois grupos específicos de beneficiários é uma notícia bem-vinda, oferecendo um alívio financeiro em tempos difíceis. Para muitas famílias, o Bolsa Família é uma fonte vital de apoio, e a antecipação é uma demonstração da atenção contínua do governo àqueles que dependem desse programa essencial. Os beneficiários são aconselhados a verificar o último dígito de seus NIS para entender exatamente quando podem esperar receber seus pagamentos, seja na data regular ou na data antecipada.

