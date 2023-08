FGTS: passo a passo para descobrir quanto ainda tem de dinheiro

Quanto tenho no FGTS? O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é uma ferramenta vital na vida financeira dos trabalhadores brasileiros, servindo como um mecanismo de proteção em momentos de demissão sem justa causa. No entanto, muitos trabalhadores ainda desconhecem os detalhes do seu saldo do FGTS ou como acessá-lo. Se você é um dos que ainda têm dúvidas sobre como consultar seu FGTS, continue lendo para descobrir como esse processo pode ser feito de maneira simples e segura, tudo na palma da sua mão.

Consulta ao FGTS

O FGTS foi estabelecido pela Lei nº 5.107 e entrou em vigor no primeiro dia de janeiro de 1967. Sua função principal é servir como uma espécie de poupança para o trabalhador, onde o empregador ou tomador de serviço deposita mensalmente um valor correspondente a 8% do salário bruto. No entanto, existem algumas variações na porcentagem depositada, dependendo do tipo de contrato de trabalho. Para contratos de aprendizagem, o percentual é reduzido para 2%, e para os trabalhadores domésticos, o recolhimento corresponde a 11,2% – sendo 8% para depósito mensal e 3,2% como antecipação do recolhimento rescisório. Vale ressaltar que o FGTS não é descontado do salário do trabalhador, mas sim uma obrigação do empregador.

Os trabalhadores que têm direito ao FGTS são aqueles registrados pela CLT e que firmaram contrato de trabalho a partir de 05 de outubro de 1988.

Consultar o saldo do FGTS se tornou um processo muito mais fácil e acessível com o desenvolvimento do aplicativo FGTS, disponível para dispositivos Android e iOS. A Caixa Econômica Federal forneceu um guia detalhado para os trabalhadores que desejam baixar e utilizar o aplicativo.

Para começar, os usuários precisam baixar o aplicativo e selecionar a opção “Cadastre-se”, preenchendo informações como CPF, nome completo, data de nascimento, e-mail e criar uma senha numérica de seis dígitos. Após o preenchimento das informações, um e-mail de confirmação será enviado ao endereço de e-mail fornecido. Depois de acessar o link enviado por e-mail, o usuário pode abrir o aplicativo e fazer login, respondendo a algumas perguntas adicionais sobre a vida funcional e aceitando as condições de uso.

A partir daí, os usuários podem desfrutar das funcionalidades do aplicativo, incluindo a verificação do saldo da conta do FGTS. Para aqueles que já têm o aplicativo instalado, basta abrir o aplicativo, clicar em “meu FGTS”, selecionar a conta desejada e visualizar o extrato.

Acesso às informações facilitado

A disponibilidade dessa ferramenta digital simplifica o acesso às informações do FGTS, permitindo aos trabalhadores terem um maior controle sobre sua situação financeira e entenderem melhor os depósitos feitos em suas contas. A transparência e a facilidade de acesso proporcionadas pelo aplicativo FGTS são fundamentais para fortalecer a confiança e a consciência financeira dos trabalhadores brasileiros.

Além disso, essa iniciativa também reforça o compromisso do governo em promover a inclusão financeira e a literacia digital, permitindo que mais pessoas tenham controle sobre seus recursos financeiros. A facilidade de uso do aplicativo FGTS não só oferece uma maneira conveniente de acessar informações financeiras críticas, mas também representa um passo importante em direção a um futuro mais digital e conectado para o sistema financeiro do Brasil.

