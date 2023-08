“Melhor do que aluguel”: homem vive no mar, em cruzeiro, a maior parte do ano

Já pensou em viver no mar? Considere a ideia de substituir a vista de sua residência pelo cenário em constante transformação dos oceanos globais. Pense em trocar a rotina de ir ao trabalho por serenos passeios no convés, substituir o café da esquina por refeições requintadas em salões elegantes e deixar para trás as frustrações da conectividade por uma conexão Wi-Fi gratuita e confiável. Parece dispendioso?

Foto: divulgação

Pode ser hora de repensar! Ryan Gutridge realizou precisamente essa transformação e está aqui para desmistificar a crença de que a vida no mar é acessível apenas para indivíduos abastados e aposentados.

Viver no mar

A narrativa teve início em 2021, quando Gutridge, um engenheiro especializado em soluções de TI baseadas em nuvem, percebeu que seria possível executar suas tarefas de forma tão eficaz trabalhando remotamente a partir de um navio de cruzeiro. A pandemia já havia evidenciado a viabilidade do trabalho remoto para equipes, e a curiosidade de Gutridge acerca do estilo de vida nômade o incentivou a experimentar um cruzeiro.

Nessa exploração inicial, ele optou por reservar dois cruzeiros de quatro noites a bordo do Freedom of the Seas, da Royal Caribbean, em setembro de 2021. Ele decidiu testar essa abordagem, e ficou surpreso ao perceber que não somente a conectividade à internet e as medidas de segurança atenderam às suas necessidades profissionais, mas também a experiência geral superou suas expectativas.

Vantagens desse estilo de vida

Antes de embarcar nessa trajetória pouco convencional, Gutridge realizou uma pesquisa aprofundada. Contrariando as noções convencionais, ele descobriu que viver em um navio de cruzeiro por 300 noites por ano custava ‘quase o mesmo’ que suas despesas terrestres em Fort Lauderdale, na Flórida, EUA.

No entanto, o verdadeiro atrativo estava nas vantagens oferecidas pelo pacote de cruzeiro, como acesso gratuito à internet e bebidas de cortesia. Para alguém como Gutridge, que havia enfrentado as frustrações de uma conexão de internet cara e de má qualidade em sua residência, isso representou um negócio vantajoso. Ele podia continuar trabalhando de qualquer lugar, até mesmo no meio do oceano.

Com minuciosa atenção ao detalhe, ele planejou seu orçamento, estabelecendo uma tarifa básica anual em torno de US$ 30.000, valor que considerou equiparável ao que gastava anteriormente com aluguel e despesas cotidianas. Para aqueles que estão contemplando um estilo de vida semelhante, Gutridge sugere explorar diversas companhias de cruzeiro antes de tomar uma decisão final, a fim de aproveitar ao máximo os benefícios de programas de fidelidade.

Além dos ganhos financeiros, a vida a bordo do navio também promoveu uma transformação positiva na vida social de Gutridge. O isolamento associado a trabalhar em casa, sem crianças ou animais de estimação, havia levado-o a se tornar mais introvertido. No entanto, a animada comunidade a bordo do cruzeiro rejuvenesceu seu espírito social.

Desde almoços com novas amizades até encontros na academia, Gutridge forjou conexões que, por sua vez, culminaram em amizades duradouras, resultando até mesmo em companhias que compartilham aventuras em várias ocasiões. Seus dias agora transbordam de mais do que meramente trabalho; eles se enriquecem com experiências novas e laços interpessoais.

Independência

O cativante relato de Gutridge lança um holofote sobre a perspectiva de que a vida a bordo de um cruzeiro é mais do que apenas uma opção para as férias; na verdade, ela pode ser uma maneira econômica e viável de viver. Com o mais alto grau de lealdade ‘Pinnacle’ à sua disposição e horizontes sempre instigantes, Gutridge redesenhou a ideia de trabalho remoto.

A lição central que emerge de sua experiência? Às vezes, pensar além dos limites convencionais (ou além dos limites terrestres) pode resultar em aventuras que não apenas economizam recursos financeiros, mas também conferem um valor exclusivo à vida. É uma jogada audaciosa, que traz consigo incertezas e sentimentos intensos, mas para aqueles que possuem um espírito aventureiro e a flexibilidade de trabalhar remotamente, essa abordagem pode criar a combinação perfeita de oportunidades.

Assim, quando avistar um navio de cruzeiro deslizando sobre as ondas, lembre-se de que ele pode representar algo muito além de um mero veículo para escapadas ocasionais. Para indivíduos como Ryan Gutridge, ele se transformou em um lar acolhedor, onde trabalho, prazer e exploração coexistem em harmonia plena.

