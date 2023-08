Passo a passo para entrar em uma das comunidades do WhatsApp; veja para que serve

As funcionalidades das comunidades no WhatsApp são comparáveis a supergrupos, tendo um ambiente que permite a navegação e participar de diversas conversas menores. O recurso torna possível a concentração de até 50 grupos distintos, se mostrando uma ferramenta altamente conveniente para reunir um grande número de pessoas. A seguir, aprenda como entrar nas comunidades e suas principais funções.

As comunidades no WhatsApp tem funções semelhantes a de supergrupos, oferecendo um ambiente com direito a navegação e a participação em várias conversas menores. | Imagem: rawpixel.com / freepik.com

Conheça as comunidades do WhatsApp

As comunidades no WhatsApp tem funções semelhantes a de supergrupos, oferecendo um ambiente com direito a navegação e a participação em várias conversas menores. A função permite a concentração de até 50 grupos distintos, se destacando como uma ferramenta altamente prática para reunir um grande número de pessoas e direcionar tópicos específicos dentro da plataforma de mensagens.

Se ficou interessado ou apenas curioso, experimente a nova função agora mesmo e veja se a ferramenta será útil às suas necessidades. Confira o passo a passo, logo abaixo.

Aprenda como entrar em uma comunidade do WhatsApp

Para ingressar em uma comunidade, o primeiro passo é obter um convite através de um link. Logo após a entrada, o usuário obtém acesso imediato ao grupo de avisos, onde os administradores têm a capacidade de enviar comunicados a todos os membros. Além disso, é possível solicitar participação em todos os outros grupos associados à comunidade.

Ao receber o link de convite, basta tocar em “Entrar na comunidade”. Uma janela será exibida no WhatsApp, mostrando o nome, a imagem e a descrição da comunidade. Pressione o botão novamente para confirmar a entrada. A partir desse momento, o usuário se torna parte da comunidade e pode explorar a lista de grupos, ingressando nas respectivas conversas.

Para ingressar nos grupos que fazem parte de uma comunidade no WhatsApp:

Abra o WhatsApp e clique no ícone das comunidades, localizado no topo da tela. Em seguida, escolha um dos supergrupos e toque em “Ver todos”. Selecione o grupo no qual deseja participar, clique em “Enviar solicitação” e aguarde a aprovação dos administradores para efetivar sua entrada.

Pontos importantes

No contexto de adição de um grupo existente a uma comunidade, é importante notar que isso é possível se a mesma pessoa for administradora de ambas as conversas. Nesse cenário, todos os participantes do grupo já existente são automaticamente incorporados à comunidade. Isso garante acesso regular à conversa original e às mensagens informativas da nova comunidade. Além disso, os membros têm a capacidade de explorar a lista de participantes e solicitar entrada nos demais grupos associados.

