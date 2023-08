Veja a lista! Seu CPF está entre os que receberão R$ 862,00?

Se o seu CPF está cadastrado no CadÚnico e é mais um entre os milhões de beneficiários do Bolsa Família que possuem um maior número de membros dentro do programa de transferência de renda, verá um aumento significativo nos valores que irá receber neste mês. Isso se traduz em um cenário onde famílias compostas por seis membros estão agendadas para receber, no mínimo, um total de R$ 852 durante a próxima distribuição dos pagamentos, que acontece a partir do próximo dia 18. Confira abaixo o cronograma já divulgado e quando você irá receber o auxílio.

Estas pessoas podem receber o Bolsa Família com valores adicionais. | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Bolsa família é confirmado com valor extra

A mais recente etapa de pagamentos do Bolsa Família traz uma surpresa agradável para muitas famílias, com adicional nos repasses previstos, resultado da combinação de diversos benefícios disponíveis. Consequentemente, muitos lares estão destinados a receber montantes que ultrapassam os R$ 600.

Uma das inovações mais notáveis implementadas na reformulação do programa de assistência social é a introdução do Benefício de Renda de Cidadania. Esse subsídio proporciona o repasse de R$ 142 a cada membro do núcleo familiar, independentemente da idade, o que acarreta em uma quantia mais substancial para famílias numerosas.

Dessa maneira, o sistema consegue estabelecer um mecanismo de redistribuição mais justo e equilibrado, levando em consideração o número de indivíduos que coabitam o mesmo lar, e calculando a proporção a ser destinada a cada um. É válido mencionar que mesmo aqueles que residem sozinhos ou possuem famílias reduzidas têm direito a receber, no mínimo, R$ 600.

Entretanto, conforme esclarecido, famílias com maior número de integrantes desfrutarão de montantes mais expressivos, graças à soma dos valores individuais. Por conseguinte, agregados familiares compostos por seis pessoas estão programados para receber, no mínimo, R$ 852 na próxima distribuição. A seguir, confira quando os beneficiários começam a receber e quem está dentro dos requisitos para requisitar o benefício social do governo federal.

Leia mais: Aviso sobre o 14º do Bolsa Família: pagamento em dezembro?

Início dos pagamentos do Bolsa Família de agosto

A Caixa Econômica Federal está programada para iniciar os depósitos a partir da próxima sexta-feira (18), com o término previsto para o dia 31 de agosto.

Preciso ter conta em banco para receber?

Muitos que só começaram a fazer parte do quadro de beneficiários do programa agora ainda têm dúvidas como, por exemplo, se é necessário abrir uma conta bancária para receber o Bolsa Família. Aqueles que foram beneficiados não precisam se preocupar com a criação de contas bancárias.

Quando o cadastro da família no Cadastro Único estiver com as informações completas do núcleo familiar e o CPF do responsável da família estiver correto, a Conta Poupança Social Digital será aberta automaticamente.

Essa conta pode ser operada sem custo por meio do aplicativo Caixa Tem. Nela, as parcelas mensais dos benefícios serão depositadas, e não haverá qualquer cobrança de taxas de manutenção.

Como efetuar o saque do benefício?

Em relação à retirada dos valores, as famílias podem optar por agências da Caixa, postos de atendimento bancário, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e unidades itinerantes. Para realizar a retirada, será necessário apresentar um documento oficial com foto.

Leia também: URGENTE! Liberado novo tipo de consulta ao Bolsa Família