Golpe do MEI tem feito vítimas em todo o país; e agora?

Não é novidade para ninguém que os golpes na internet e em todas as categorias estão crescendo a cada dia, por isso, se manter informado de como os golpes acontecem é importante para se proteger. Tem um novo golpe que se chama “golpe da taxa associativa” que infelizmente os alvos são os microempreendedores.

Confira as dicas essenciais para conseguir se proteger dos golpes do seu negócio, pois para os MEIs – Microempreendedores Individuais – essa categoria á está virando alvo para os golpistas.

MEI estão recebendo golpes por e-mail. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

MEI: Golpe da taxa associativa

A ação dos golpistas começam pelo e-mail e alegam que o MEI tem algumas pendências referente as taxas anuais associativa, que é uma cobrança inexistente nas regulamentações. Essa mensagem de texto mostra detalhes minuciosos sobre o valor alegado débito e fornece instruções para efetuar o pagamento a qual frequentemente envolve o uso de códigos de transação como PIX ou códigos de barras.

A MaisMei que é uma plataforma totalmente especializada em fornecer suporte aos MEIs, nesses últimos dias identificou uma tentativa de fraude em um e-mail, nesse e-mail os golpistas afirmavam um débito no valor de R$ 138,98 fingindo ser relacionado a uma taxa associativa fictícia.

E para completar esse golpe o golpista diz que o valor do débito era de R$ 99 porém com ocorreu o atraso do pagamento dentro do prazo que foi estipulado, o débito acabou sendo encaminhado ao Departamento Jurídico e ficou nesse valor total.

Alerta aos sinais que podem ser fraude

Essa mensagem é totalmente uma mensagem suspeita, só que ganha credibilidade ao dizer que a associação resultou um acordo nesse processo de inauguração da empresa e assim muitas pessoas caem, porém, é válido destacar e compreender que não há qualquer obrigação de se associar a uma entidade durante esse procedimento de registro do MEI.

O site oficial do Governo Federal reforça enfaticamente que não existe nenhum requisito de associação para MEIs. E alguns especialistas da MasMEI compartilha dicas essenciais para evitar cair nessa armadilha e o primeiro deles e não fazer nenhum pagamento para verificar essa taxa duvidosa.

É importante destacar que o olhar atento é essencial principalmente quando é por e-mail, como erros gramaticais, endereços de e-mail estranhos que não tem “. com.br”, ou até mesmo mensagem que foram enviadas fora do horário comercial.

Veja também: MEI tem que ficar esperto se acontecer isso no orçamento

Como se proteger dos golpes

A melhor forma de evitar ser vítima do golpe da taxa associativa é adquirir um conhecimento e sempre estar vigilante, nunca se esqueça que ao estabelecer sua empresa de maneira adequada não terá necessidade de associar nenhuma entidade durante esse processo.

Parece ser bobo mais é algo crucial, confie apenas em fontes confiáveis e se caso receber um e-mail estranho e muito suspeito, veja sua autenticidade antes de fazer qualquer coisa.

Nunca deixe que golpistas explorem seu comprometimento como empreendedor, fique em alerta.

Veja também: Atenção! Novo limite de MEI tem alterações? Entenda o que muda