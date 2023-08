Restituição do IR 2023: descubra se você receberá neste mês

A Receita Federal anunciou que está programada a disponibilização do quarto lote referente ao pagamento da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física para consulta a partir do dia 24 de agosto, enquanto os pagamentos serão realizados a partir do dia 31 do mesmo mês. Confira, logo abaixo, se você já está dentro do cronograma de pagamentos.

Consulta ao 4° lote da restituição do IR | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Receita confirma 4º lote da restituição

Foi divulgado pela Receita Federal que o quarto lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física já estará disponível para consulta a partir de 24 de agosto, sendo que os pagamentos correspondentes serão efetuados a partir do dia 31 do mesmo mês.

Para verificar a situação da restituição de maneira simplificada, é necessário fornecer os dados do CPF, o ano da declaração (2022) e a data de nascimento. Se durante a consulta forem encontradas pendências, o contribuinte tem a opção de retificar sua declaração, corrigindo eventuais informações incorretas.

Leia mais: 4º lote da restituição do IR já pode ser consultado? Veja como funciona

Instruções para consulta

Para descobrir se a declaração foi liberada, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal. Basta acessar o Portal e-CAC e entrar na seção Meu Imposto de Renda. Nessa área, é possível identificar eventuais discrepâncias nos dados de identificação por meio do processamento. Se houver inconsistências, o contribuinte pode avaliá-las e corrigi-las apresentando uma declaração retificadora.

A Receita Federal também disponibiliza um aplicativo para dispositivos móveis, como tablets e smartphones, que simplifica a consulta das declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física e a verificação da situação cadastral no CPF. Através desse aplicativo, é possível obter informações diretamente das bases da Receita Federal acerca das restituições liberadas.

Como resgatar os valores

O valor da restituição estará disponível no banco por um período de um ano. Caso o contribuinte não realize o resgate nesse período, será necessário fazer uma solicitação através da internet. Isso pode ser feito utilizando o Formulário Eletrônico de Pedido de Pagamento de Restituição ou diretamente no Portal e-CAC, na seção Meu Imposto de Renda.

Se a restituição não for creditada na conta do contribuinte, ele pode procurar uma agência do Banco do Brasil presencialmente. Além disso, há a opção de entrar em contato com a Central de Atendimento por meio dos números 4004-0001 (para capitais), 0800-729-0001 (para outras localidades) e 0800-729-0088 (para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança em nome do contribuinte, independente do banco.

Pagamentos da restituição entram na reta final

Este quarto lote representa o penúltimo ciclo de restituições. O quinto e último lote está agendado para pagamento no dia 29 de setembro, encerrando assim o processo de restituição do Imposto de Renda deste ano.

Leia também: Já foi liberado? 4º lote da restituição do IR é o último ou não? Entenda o que precisa