Bolsa Família de agosto; quando cai na conta? Veja as datas antecipadas

À medida que agosto entra em sua segunda quinzena, as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família voltam seus olhares para os aguardados repasses mensais do programa de transferência de renda do governo federal. Embora especulações sobre uma possível antecipação dos pagamentos tenham circulado nas redes sociais, é importante destacar que o cronograma oficial permanece o mesmo. Assim, os depósitos se concretizarão conforme o calendário previamente divulgado. Saiba mais detalhes, logo abaixo, sobre quando os repasses devem ser feitos e como solicitar o auxílio.

Pagamentos do Bolsa Família

Os repasses do benefício do novo programa Bolsa Família referentes ao mês de agosto já estão sendo aguardados pelas famílias beneficiárias inscritas no CadÚnico. Mesmo com as fake news sobre uma possível antecipação dos pagamentos, é importante esclarecer que o calendário oficial permanece inalterado e os depósitos ocorrerão de acordo com o cronograma regular.

Conforme o procedimento usual, os depósitos serão realizados nos últimos dez dias úteis do mês, seguindo a ordem do último dígito do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários aprovados. Famílias agendadas para receber os pagamentos às segundas-feiras poderão ter acesso antecipado aos benefícios, já que a Caixa Econômica Federal costuma antecipar os depósitos do dia útil seguinte para o sábado anterior. A seguir, veja o calendário oficial de pagamento do benefício social.

Cronograma de pagamento para agosto

As datas de pagamento do Bolsa Família para agosto, conforme o último dígito do NIS:

Final do NIS 1: 18 de agosto;

Final do NIS 2: 21 de agosto;

Final do NIS 3: 22 de agosto;

Final do NIS 4: 23 de agosto;

Final do NIS 5: 24 de agosto;

Final do NIS 6: 25 de agosto;

Final do NIS 7: 28 de agosto;

Final do NIS 8: 29 de agosto;

Final do NIS 9: 30 de agosto;

Final do NIS 0: 31 de agosto.

Quanto posso receber?

Quanto aos valores concedidos pelo programa Bolsa Família, é assegurado um mínimo de R$ 600 por família e pelo menos R$ 142 por mês por indivíduo. Há ainda complementos destinados a fortalecer o auxílio. Um acréscimo de R$ 150 é direcionado a crianças com idade entre 0 e 6 anos, enquanto um adicional de R$ 50 beneficia gestantes e crianças ou jovens com idade de 7 a 18 anos. Esses adicionais podem ser acumulados.

Como realizar a inscrição?

O processo de inscrição requer inclusão no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e a renda mensal por pessoa deve ser de até R$ 218. A inscrição pode ser realizada em qualquer Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) nos municípios, preferencialmente por uma mulher que seja responsável pela família.

Entenda as regras

Uma vez incluídos na lista de beneficiários do Bolsa Família, é necessário cumprir determinadas condições para continuar recebendo os pagamentos. Isso inclui manter as vacinações em dia para todos os membros da família e acompanhar a frequência escolar dos filhos. Compreender essas informações é essencial para garantir o acesso contínuo aos benefícios do Bolsa Família e cumprir com as responsabilidades necessárias.

