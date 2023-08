WhatsApp libera recurso inesperado e usuários ficam sem saber o que fazer

O WhatsApp a cada dia que se passa, busca ainda mais se inovar e ter todo o controle no que diz respeito mensageiros instantâneos e agora, a nova atualização que chegou no aplicativo, promete mudar a vida de todos os usuários, isso irá até evitar que pessoas migrem para aplicativos modificados, apenas para liberar a função em questão. A empresa, de modo inteligente, além de liberar as atualizações, ainda conquista os usuários que preferem outros aplicativos.

Confira a atualização do WhatsApp que surpreendeu a todos | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Qual a função desta nova atualização?

A atualização usa uma funcionalidade que já é bastante conhecida em outras redes sociais, como Facebook e Instagram, a saber, usar mais de uma conta no mesmo dispositivo. É fato que nas redes sociais citadas, com apenas um clique, é possível navegar entre as contas disponíveis no aparelho celular.

Então, quando a atualização estiver disponível para todos, ao clicar no canto superior, será possível mudar de uma conta para outra, isso irá eliminar a necessidade de baixar o aplicativo do WhatsApp em outro celular e até mesmo, de baixar um WhatsApp modificado apenas para ter dois números no mesmo aparelho.

Segundo o principal portal de informações do WhatsApp, o WABetaInfo, a partir da versão 2.23.17.8 a função já está sendo liberada, mas como sempre, não para todos os usuários, apenas alguns estão tendo acesso.

Como saber se tenho acesso a função?

O processo de verificação é bastante simples, na página inicial do WhatsApp, clique em configurações, ao fazer isso, uma aba irá abrir com o seu perfil. Se a funcionalidade estiver disponível, uma seta irá aparecer, ao lado do ícone do QR Code.

Ao aparecer, basta clicar nela, será possível utilizar outra conta ou migrar para uma conta já existente. Caso ele queira usar uma conta nova, basta ter disponível outro número.

Lembrando que a função é diferente da antiga, que parece, mas não é igual, a saber, a função “modo companheiro”, a antiga função, apenas auxiliava no processo de sincronização de contas entre os aparelhos.

Perigos de utilizar aplicativos modificados

Como citado, antes da função chegar, caso alguém quisesse ter mais de uma conta, acabava apelando para aplicativos de terceiros, que prometiam “clonar” o aplicativo permitindo que um novo fosse instalado no mesmo aparelho.

Ou então, o usuário precisava baixar o conhecido WhatsApp GB, que é uma das versões mais conhecidas do aplicativo modificado. Mas como o próprio nome diz, é apenas uma modificação e isso oferece vários riscos ao usuário.

O principal risco é ele ter sua privacidade exposta, pois a partir do momento que utiliza uma versão modificada, a empresa Meta não pode mais garantir a criptografia de ponta a ponta utilizada em todos os seus aplicativos.