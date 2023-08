Enfermeiros terão novo Piso Salarial daqui alguns dias

Piso salarial anima enfermeiros no Brasil – O primeiro repasse complementar para o pagamento do piso nacional da enfermagem, tão esperado por profissionais de todo o país, está previsto para ser realizado até o dia 21 deste mês, de acordo com o Ministério da Saúde. Este repasse, parte de uma série de nove parcelas que serão pagas em 2023, marca uma etapa importante no reconhecimento e valorização da categoria de enfermagem no Brasil. Mas como essa iniciativa surgiu, e quais são os detalhes do plano de pagamento que afetarão servidores federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal?

O piso salarial dos enfermeiros será repassado aos profissionais até o dia 21 deste mês, conforme anunciado pelo Ministério da Saúde. Marcelo Camargo/Agência Brasil

Piso salarial para enfermeiros mudou

O Ministério da Saúde definiu um calendário de repasses em acordo com os estados, municípios e o Distrito Federal. Os profissionais da enfermagem receberão um total de nove parcelas no decorrer de 2023, com valores retroativos referentes a maio, além do 13º salário. O valor total destinado pelo governo federal para o pagamento do piso nacional da enfermagem é de R$ 7,3 bilhões.

Veja também: Alemanha procura por brasileiros formados em enfermagem; veja como se candidatar

A iniciativa de estabelecer o piso para os profissionais de enfermagem teve seu momento crucial em maio deste ano. Foi quando o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o pagamento do piso nacional da categoria. Essa decisão veio logo após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter sancionado a abertura de um crédito especial no valor de R$ 7,3 bilhões, especificamente destinado para o pagamento deste piso.

Já em agosto, os servidores federais da categoria de enfermagem receberam os valores complementares relativos aos meses de maio e junho, além da parcela de julho. O Ministério da Saúde garantiu que as demais parcelas serão pagas até dezembro deste ano, incluindo o 13º salário.

Valorização da categoria

Esta medida representa um marco na valorização dos profissionais de enfermagem, uma categoria que se destacou ainda mais durante a pandemia do novo coronavírus, estando na linha de frente do combate à doença. O estabelecimento de um piso nacional para estes profissionais é visto como um reconhecimento não apenas do trabalho árduo e essencial que realizam, mas também da necessidade de garantir condições salariais dignas.

A decisão também reflete uma tendência global de reavaliar e reforçar o suporte aos profissionais de saúde, que se mostraram vitais para a sociedade em momentos de crise. Em um país vasto e diversificado como o Brasil, o desafio de implementar e gerenciar esses repasses de maneira uniforme é complexo, envolvendo a colaboração e coordenação entre diferentes níveis de governo.

O repasse complementar deste mês é apenas o início de um processo que se estenderá ao longo do ano, culminando com o pagamento da última parcela e do 13º salário em dezembro. Com o compromisso de R$ 7,3 bilhões em investimentos, o governo federal está investindo de maneira significativa na área da saúde, enviando uma mensagem clara sobre a importância dos profissionais de enfermagem no sistema de saúde do país.

A expectativa é de que este investimento não apenas ofereça uma compensação financeira adequada aos enfermeiros, mas também incentive a entrada de novos profissionais no campo, fortaleça a qualidade dos serviços de saúde e sirva como um exemplo de como valorizar e investir em uma força de trabalho essencial para a saúde e bem-estar da nação.

Veja também: NOVO Piso da Enfermagem já tem data de pagamento