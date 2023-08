Concurso: bancos públicos devem lançar 3 editais em breve

A estabilidade de um servidor público é o que todos querem hoje em dia, ser servidor público, ter uma carga horário de 30 horas semanais, esses pontos são atrativos para quem deseja prestar os concursos públicos bancários, além do valor do salário. Trouxemos hoje três editais de instituições que estão entre os mais aguardados por esse público e depois deles já podemos mencionar que está com trâmites avançados para ser publicado em breve.

Tem cargos para níveis médio e superior, com salários que podem ultrapassar o valor de R$ 13,5 mil. Veja agora mesmo quais são os 3 concursos bancários que são mais aguardados deste ano de 2023.

Concurso Bacen

O concurso Bacen é que atualmente está mais adiantado, o novo certame do Banco Central do Brasil já está oficialmente autorizado em julho com abertura para 100 vagas efetivas e analistas. Foi publicada no último dia 19 e a portaria de autorização determinou que o edital vai ser lançado em prazo de 6 meses, ou seja, até janeiro.

O último edital que foi lançado pelo Cespe/UnB em 2013 foi voltado para graduados para qualquer área de formação e a remuneração era de R$ 13,5 mil. Os analistas precisam escolher entre seis áreas de inscrição:

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Suporte à Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Política Econômica e Monetária

Contabilidade e Finanças

Infraestrutura e Logística

Gestão e Análise Processual.

Concurso Caixa 2023

Esse edital também é bastante esperado, o concurso da Caixa já afirmou conforme o Ministério Público do Trabalho que o próximo certame vai ser destinado ao preenchimento de postos imediatos ao invés de ser cadastro reserva.

Não tem até o momento uma data prevista para realização do certame, no entanto, a expectativa é pela abertura de vagas para técnicos bancários do nível médio, é uma área que contratou 11,6 mil candidatos aprovados no último concurso que foi feito em 2014.

Essa remuneração que foi ofertada para Técnico Bancário da Caixa foi de quase 3 vezes maior que o valor do salário-mínimo da época, que era R$ 2.025 para 30 horas mais benefícios nos lucros, planos de saúde e a previdência complementar e o auxílio alimentação.

Concurso BNB

Esse concurso é da banca organizadora Cesgranrio. O concurso é do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) que foi feito no ano de 2022, e o último certame contou com as iniciais no valor de R$ 6,2 mil e que ainda está em vigência, porém foi destinado somente para os analistas de sistemas.

Paulo Câmara, que é o presidente da instituição disse em uma declaração que foi feita no dia 30 de junho que a expectativa para esse novo concurso é com abertura de 500 vagas para Analista Bancário do Banco do Nordeste. Já referente os salários podem variar entre R$ 3,5 mil a R$ 4,9 mil, somente o lançamento oficial vai confirmar com os novos dados.

