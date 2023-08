App 99 ganha novidade que anima passageiros e motoristas

A 99, uma plataforma dedicada à mobilidade urbana, está introduzindo uma nova funcionalidade com o propósito de reforçar a segurança dos motoristas parceiros. Esse novo recurso é denominado “selo de verificação dos passageiros”. O principal intuito da empresa ao implementar essa medida é aprimorar a qualidade da experiência dos usuários do aplicativo de transporte, uma vez que os motoristas tendem a aceitar com mais confiança as solicitações de viagens provenientes de passageiros que possuem perfis mais completos e verificados.

Como funciona

A plataforma de mobilidade urbana 99 está implementando um novo sistema de verificação de passageiros, com o objetivo de aprimorar a segurança e a eficiência dos serviços prestados. O novo recurso introduz dois tipos de selos: o “Essencial” e o “Premium”.

Para conquistar o selo “Essencial”, o passageiro precisa inserir o nome que consta exatamente em seu CPF, passando por uma checagem realizada pela plataforma. Já para obter o selo “Premium”, é necessário seguir o passo anterior e adicionar uma foto facial, que será verificada por meio de inteligência artificial para assegurar sua autenticidade.

Antes dessa atualização, os usuários da 99 precisavam apenas fornecer seu CPF ou cartão de crédito no aplicativo, com esses documentos sendo verificados antes da primeira viagem. Com a introdução dos selos, espera-se que os usuários tenham um acesso mais rápido às corridas.

Pesquisas conduzidas pela 99 com seus parceiros motoristas indicaram que estes têm maior propensão a aceitar viagens de passageiros que possuem perfis mais completos. Além disso, o aumento de informações disponíveis sobre os passageiros também estimula a atividade dos motoristas na plataforma, com uma média de 2 horas extras de trabalho por semana.

A questão da segurança também é considerada. A pesquisa revelou que 90% dos motoristas parceiros do aplicativo se sentem mais seguros quando possuem informações adicionais sobre os passageiros.

Leandro Abecassis, diretor de Produto e Experiência da 99, destacou que essa nova medida é simples e tem um impacto significativo na melhoria da experiência tanto dos passageiros quanto dos motoristas. Ele enfatizou que o processo de cadastramento leva apenas cerca de 15 segundos e que os passageiros que utilizam nome social também poderão solicitar os selos diretamente pelo aplicativo, sendo avaliados pela equipe da 99 para atualização do perfil.

Investimento reduz incidentes

A introdução do selo de verificação é parte de um conjunto de melhorias planejadas pela 99 para os serviços oferecidos pelo aplicativo de transporte em 2023. Os investimentos planejados para este ano totalizam R$ 40 milhões.

Recentemente, a plataforma expandiu o recurso que exibe a foto do passageiro ao motorista no momento do embarque para todo o Brasil. Durante a fase de testes, um a cada três passageiros adicionou sua imagem ao perfil. Com a introdução do selo de verificação, espera-se um aumento nesse número.

Outra novidade é a disponibilização de “tags” com avaliações dos motoristas sobre os passageiros. Isso permite ao condutor verificar se o passageiro é considerado educado, pontual, entre outras características. Os usuários bem avaliados também têm maior probabilidade de ter suas corridas aceitas mais rapidamente no aplicativo.

Leandro Abecassis, diretor de Produto e Experiência da 99, compartilhou dados que revelam que os investimentos em funcionalidades de transparência, segurança e tecnologia resultaram em uma redução de 34% em incidentes graves nos primeiros seis meses de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022.

O executivo garante aos usuários da 99 que as informações cadastradas na plataforma são utilizadas exclusivamente para a finalidade de garantir a segurança das viagens, seguindo as políticas de privacidade da empresa e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Para preservar a privacidade e segurança dos usuários, o aplicativo impede que as informações exibidas na tela do motorista parceiro sejam acessadas após a conclusão da corrida.

