Já posso sacar o novo abono do Pis/Pasep de 2022 HOJE?

Quer sacar o abono salarial? Em meio à expectativa e questionamentos, a data de pagamento do abono salarial do PIS/Pasep referente ao ano-base 2022 foi revelada. Trabalhadores de todo o país que atenderem aos critérios estabelecidos poderão receber o benefício em 2024. Esta notícia vem como um alívio para muitos, após um período de incerteza, em que os pagamentos foram alterados devido à pandemia de Covid-19.

Quem pode sacar o abono salarial de 2022?

Originalmente, o abono do PIS/Pasep referente ao ano-base 2020 deveria ter sido pago em 2021, mas foi adiado para 2022, quando o governo federal realocou os recursos para combater a pandemia. Isso levou a um ajuste no calendário, resultando no pagamento do PIS/Pasep do ano-base 2021 somente em fevereiro de 2023. Portanto, seguindo essa lógica, o abono para quem trabalhou em 2022 será pago em 2024.

No entanto, é crucial entender que a situação ainda pode ser alterada. Até o momento, o Governo Federal não emitiu nenhuma comunicação sobre a regularização do calendário do PIS/Pasep, mantendo os trabalhadores atentos a possíveis atualizações e informações oficiais sobre o cronograma de pagamentos.

O PIS será pago pela Caixa Econômica Federal aos trabalhadores da iniciativa privada, enquanto o Pasep será pago pelo Banco do Brasil aos servidores públicos. O benefício será concedido ao trabalhador inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, que tenha trabalhado formalmente por no mínimo 30 dias no ano-base considerado para a apuração, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Além disso, os dados devem ter sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Os trabalhadores interessados em verificar se têm direito ao saque podem fazê-lo pelo site do governo federal ou da Carteira de Trabalho Digital, ou entrar em contato com a central Alô Trabalhador pelo telefone 158.

O valor do abono é proporcional ao período em que o empregado trabalhou com carteira assinada no ano referente. Cada mês trabalhado equivale a um benefício de R$ 101, com períodos iguais ou superiores a 15 dias contados como mês cheio. O cálculo do valor pago é realizado com base no salário mínimo atual, dividido por 12 e multiplicado pelo número de meses trabalhados no ano-base. Com o salário mínimo fixado em R$ 1.302,00 no ano de 2023, quem trabalhou 12 meses com carteira assinada receberá o salário mínimo integral.

Consulta e saque

A consulta ao PIS/Pasep pode ser feita pela internet através do site gov.br/pt-br/servicos/sacar-o-abono-salarial, seguindo o procedimento detalhado para verificar se o trabalhador tem direito ao benefício.

Quanto ao saque do abono salarial do PIS, o trabalhador que possui o Cartão do Cidadão pode utilizá-lo nas lotéricas ou nos caixas eletrônicos da Caixa. Também é possível receber em uma agência da instituição financeira, com documento oficial com foto, ou usando o Internet Banking da Caixa, se o cidadão possuir conta corrente ou poupança no banco.

Para o Pasep, o saque pode ser realizado na conta corrente ou poupança de clientes do Banco do Brasil. Caso o trabalhador prefira receber o valor em outro banco, é possível fazer uma transferência para o banco de preferência pelo site “bb.com.br/pasep” ou por um caixa eletrônico do BB.

Portanto, o pagamento do abono salarial do PIS/Pasep referente ao ano-base 2022 em 2024 é uma questão de grande importância para os trabalhadores brasileiros. Com os ajustes anteriores no calendário e a realocação de recursos durante a pandemia, a confirmação desta data traz uma certa tranquilidade, embora ainda possa haver mudanças. A atenção às atualizações oficiais e o entendimento dos critérios e processos são essenciais para aqueles que esperam receber este benefício.

