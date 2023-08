Mais de 15.000 vagas em cursos técnicos e tecnológos gratuitos

Cursos técnicos com vagas abertas – Em um momento em que cerca de 30,9% da população jovem do estado de São Paulo se encontra desocupada, segundo dados do IBGE de 2022, uma oportunidade se abre para aqueles que buscam se profissionalizar. O governo paulista está oferecendo 15 mil vagas em cursos profissionalizantes gratuitos, tanto online como presenciais, em diversas áreas do mercado. A parceria também envolve empresas da iniciativa privada, ampliando a gama de opções para os interessados.

Os jovens paulistas entre 16 e 24 anos têm a oportunidade de participar de cursos técnicos gratuitos e adquirir habilidades profissionais. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Confira os cursos técnicos disponíveis

Esses cursos, que estão sendo oferecidos para jovens de 16 a 24 anos que tenham o ensino fundamental completo e residam no estado de São Paulo, abrangem cinco áreas principais: tecnologia da informação, gestão e negócios, produção cultural e design, automotivo e saúde. Com duração total de 120 horas, as aulas poderão ser concluídas em um período de quatro meses.

Veja também: Começou! Inscrições para concurso do MEC que paga até R$ 6 mil

Para os que optarem pela modalidade presencial, as aulas serão realizadas em escolas técnicas, especificamente nas unidades das Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs), espalhadas por 75 municípios do estado de São Paulo. O ensino ao vivo online, por sua vez, permitirá uma flexibilidade maior, tornando-se uma opção atraente para aqueles que talvez não possam se deslocar com frequência.

Os cursos foram cuidadosamente desenvolvidos para atender às necessidades atuais do mercado de trabalho, e o objetivo é preparar os jovens para o emprego formal, distanciando-os de posições informais que muitas vezes não oferecem segurança e crescimento profissional. É uma resposta direta à situação preocupante em que muitos jovens paulistas se encontram, sem a formação mínima necessária para acessar o setor produtivo.

A parceria com a iniciativa privada, particularmente com a escola START, amplia ainda mais as possibilidades. A escola está oferecendo 7.500 vagas em cursos que incluem ajudante de logística, assistente financeiro, atendente de farmácia, Excel para a área administrativa, gestão de pequenos negócios, marketing digital e Office 2019.

Como participar

Para participar, além dos critérios de idade, residência e educação mencionados, os candidatos devem realizar o teste de orientação vocacional do aplicativo Meu Futuro Profissional. As inscrições estão abertas até as 12h de 21 de agosto e podem ser realizadas pelo site www.cursosprofissionalizantes.sp.gov.br. As aulas têm início programado para setembro.

Esta iniciativa do governo paulista não apenas atende a uma necessidade imediata, mas também investe no futuro do estado, capacitando a próxima geração de profissionais. Em um mundo cada vez mais competitivo e dinâmico, o acesso a uma educação profissional de qualidade pode ser a chave para desbloquear o potencial desses jovens, colocando-os em uma trajetória de sucesso e contribuindo para o crescimento econômico do estado. Aqueles que se encaixam nos critérios são encorajados a explorar essa oportunidade, investindo em seu próprio futuro e, por extensão, no futuro de São Paulo.

Veja também: 4 MIL vagas em concurso para quem quer ser POLICIAL CIVIL