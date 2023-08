Passo a passo REVELA número de mensagens enviadas e recebidas no WhatsApp

Sendo um dos aplicativos de mensagens mais amplamente reconhecidos globalmente, o WhatsApp oferece uma variedade cativante de recursos que atendem a diversas demandas, inclusive a curiosidade de seus usuários. Hoje, como parte da nossa série de dicas e tutoriais, vamos explorar o procedimento passo a passo para descobrir quantas mensagens você já enviou e recebeu no WhatsApp, juntamente com outras informações, como o total de chamadas realizadas e recebidas, a duração total das chamadas, entre outros detalhes.

Se você é usuário assíduo do WhatsApp, é provável que em algum momento tenha se questionado sobre o número total de mensagens trocadas através do aplicativo. Esses números podem ser fascinantes, mesmo que apenas por curiosidade.

A boa notícia é que o WhatsApp disponibiliza essas estatísticas e outras diretamente em seu menu de configurações. Por meio da funcionalidade de “Uso de Dados”, os usuários podem acessar uma variedade de informações sobre sua atividade no aplicativo, incluindo:

Total de mensagens enviadas e recebidas (em valores absolutos e em bytes);

Espaço de armazenamento ocupado por arquivos de mídia;

Número total de chamadas efetuadas e recebidas (em valores absolutos e em bytes);

Dados relacionados aos Status postados e visualizados (em valores absolutos e em bytes);

Detalhes sobre o consumo de dados em roaming.

Entretanto, é importante mencionar que esses dados podem não abranger todas as estatísticas desde o início do uso do WhatsApp. Algumas informações podem ser limitadas, como no caso de trocas de dispositivos ou de sistemas operacionais.

Sem mais delongas, a seguir apresentamos o procedimento para acessar essas informações:

Abra o aplicativo WhatsApp em seu smartphone e toque no ícone de três pontos localizado no canto superior da tela. Se estiver usando um iPhone, vá até o menu inferior e selecione “Configurações”. Escolha a opção “Armazenamento e Dados”. Toque em “Uso de Dados”. As estatísticas correspondentes serão exibidas em uma nova tela. Caso deseje redefinir as estatísticas, zerando os valores, deslize a tela para baixo e selecione “Redefinir Estatísticas”.

Com esse processo, você aprenderá a visualizar o total de mensagens enviadas e recebidas pelo WhatsApp.

Além de satisfazer a sua curiosidade, a funcionalidade “Uso de Dados” também é útil para monitorar outras informações. Através dela, você pode gerenciar o espaço ocupado não somente pelas mensagens, mas também pelas mídias compartilhadas.

Passo-a-passo

Confira como ver as mensagens nos celulares.

No Android:

Passo 1. Abra as configurações do seu dispositivo Android. Para fazer isso, acesse o menu do aplicativo, localizado no canto superior direito da tela, e clique em “Configurações”.

Passo 2. Dentro das configurações, selecione “Dados e Armazenamento” e, em seguida, acesse “Uso de Armazenamento”.

Passo 3. Por fim, toque no nome do contato ou grupo desejado. O número total de mensagens trocadas será exibido na parte superior da tela. Além disso, você também encontrará informações sobre a quantidade de fotos, figurinhas, GIFs e outras mídias compartilhadas nessa conversa.

No iPhone:

Passo 1. Toque no botão “Ajustes” localizado no canto inferior direito da tela. Nas configurações do aplicativo, escolha “Uso de Dados e Armazenamento” e, em seguida, clique em “Uso de Armazenamento”.

Passo 2. Agora, toque no nome do contato ou grupo que deseja verificar. O número total de mensagens trocadas será exibido na parte superior da tela. Além disso, você também terá acesso à quantidade de espaço ocupado pela conversa, bem como os números de fotos, figurinhas, GIFs e outras mídias compartilhadas nessa troca.

Com essas orientações, você estará apto a descobrir quantas mensagens trocou com um contato ou grupo específico no WhatsApp.

