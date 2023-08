98% de desconto nas dívidas está bom para você? Nubank lança oferta irrecusável

A instituição financeira Nubank recentemente divulgou as condições para a renegociação de dívidas por meio do Desenrola Brasil. Dessa forma, os clientes com pendências financeiras podem regularizar o nome com desconto de até 98%. O programa, visa reduzir os altos índices de endividamento do país.

Dentre as maiores instituições financeiras do país, o Nubank foi a última a aderir à medida. Neste primeiro momento, as pessoas com renda entre R$2.640 reais e R$20 mil reais podem buscar as condições de pagamentos em contato direto com os credores.

As possibilidades ofertadas pelo Nubank ao público em questão são: parcelamento em até 36 vezes, entrada e vencimento flexíveis e diferentes modelos de acordos. Para os pagamentos à vista, é possível pagar apenas 2% do valor.

Como negociar com o Nubank?

Para negociar com o Nubank por meio do Desenrola existem algumas possibilidades. Saiba mais como:

Aplicativo do banco (disponível para sistemas Android e iOS): chat ou telefone de atendimento;

Plataforma Acordo Certo;

Site da Serasa Limpa Nome.

Em todos os casos, as condições de pagamentos disponibilizadas podem ser visualizadas de forma detalhada pelos clientes interessados.

Segundo o Nubank, a regularização do nome acontece em até cinco dias úteis após o pagamento.

Nome regularizado pela fintech

Vale lembrar que uma das condições impostas pelo Governo para que os bancos pudessem aderir ao Desenrola foi o “perdão” de dívidas de até R$100. Dessa forma, os brasileiros com o nome negativado por esse motivo, tiveram a situação regularizada.

Até o momento, segundo informações do próprio banco Nubank, mais de 1 milhão de usuários foram beneficiados nesse sentido. Importante ressaltar que o valor ainda precisa ser pago posteriormente pelo devedor.

A Faixa 1 do programa, que contempla os brasileiros com renda de até dois salários mínimos ou inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), deve iniciar as negociações a partir do mês de novembro.

O que é o programa Desenrola?

Quem tem direito ao desenrola Brasil?

O governo federal lançou o Programa Desenrola Brasil, que serão beneficiados:

Faixa 1, serão benefiados devedores que ganham até dois salários-mínimos ou que estejam inscritos no Cadastro Único;

Faixa 2, inadimplentes com renda de até 20 mil reais com dívidas bancárias.

Quais dívidas serão perdoadas?

Dívidas de até R$ 100 não serão perdoadas, mas devedores terão o nome limpo. Esta primeira etapa prevê a suspensão da negativação de pessoas com dívidas em bancos de até R$ 100. Se o cidadão não tiver outras débitos inscritos no cadastro negativo (Serasa e SPC, por exemplo), ele ficará com o nome limpo.

