Quem espera o auxílio gás pode COMEMORAR! Entenda o que acontecerá no mês

O Governo Federal informou nesta última semana o bloqueio de recursos somando mais de 1,5 bilhão — na qual há de atingir diretamente as verbas direcionadas ao Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. Entretanto, aos beneficiários do Vale-Gás uma grande surpresa: podem comemorar porque conseguiram uma grande vitória quanto as parcelas pagas! Veja todas as informações abaixo.

Governo bloqueia mais de R$ 1 bilhão

Os programas sociais do Governo visa no auxílio dos brasileiros que vivem sob vulnerabilidade social. O Bolsa Família possui como intuito ajudar os brasileiros com valores mensais a fim de que eles tenham o mínimo de conforto mensalmente.

Atualmente é pago uma parcela de R$ 600 somado com outros adicionais, que podem elevar o valor do benefício para até R$ 1 mil. No caso do Vale-Gás, o intuito é auxiliar os brasileiros na compra do gás de cozinha de 13 KG.

Portanto, estes programas são oriundos do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome (MDS). Logo, o Governo confirmou o bloqueio que irá atingir cerca de dez ministérios, incluindo o MDS.

Dentre as pastas presentes no MDS, uma das atingidas é a do Vale-Gás. Entretanto, o Governo afirmou que será possível remanejar verbas de outros setores a fim de cumprir os pagamentos do auxílio.

O intuito destes bloqueios é por causa da necessidade de terminar o ano de 2023 com o orçamento dentro do teto de gastos. Haja vista que por mais que as normas tenham sido alteradas, é necessário aguardar o decorrer deste ano para que elas passem a ser válidas.

Este é o valor do Vale-Gás de agosto

Portanto, pelo menos o Vale-Gás deste mês está garantido. Mas tudo indica que os demais meses terão os repasses pagos com verbas oriundas de outros setores menores “caros” e com isso será possível remanejar os valores.

É válido lembrar que tudo indica que não será necessário obter recursos de outras áreas, caso seja, o Governo não irá abrir mão de direcionar recursos paralelos para o Vale-Gás.

O deste mês de agosto será de R$ 110. Referente ao valor médio do Gás de cozinha. Em algumas cidades do Brasil o preço do gás de cozinha de 13kg está abaixo dos R$ 100. Na casa dos R$ 97-99.

Os pagamentos irão começar no dia 18 de agosto e se estender até o dia 31 de agosto. Sempre respeitando o cronograma de agordo com o número final do NIS.

Espera-se que neste mês o Vale-Gás seja pago para cerca de 5 milhões de pessoas — com um investimento de mais de quinhentos milhões dos cofres do Governo Federal.

Portanto, tudo indica que nesses primeiros momentos a situação está sob controle. Até o fim do ano com certeza mais notícias serão divulgadas e ficará mais claro quanto as mudanças e alterações.

