3 truques para se livrar do ar-condicionado à noite

Definitivamente não é algo unânime, mas muitas pessoas gostariam de se livrar do ar-condicionado pelo menos durante a noite, nos meses mais quentes do ano.

Este aparelho, por sinal, já é um velho conhecido dos brasileiros, sendo utilizado para refrescar qualquer ambiente interno nos comércios e, principalmente, nas residências. Mas, o que muitas pessoas ainda não sabem é que, na hora de dormir, é possível substituí-lo por outras opções, conforme será explicado no decorrer dos tópicos deste artigo.

Quem tem interesse no assunto e gostaria de aprender novas formas de se refrescar, portanto, não pode deixar de ler até o final.

É possível se livrar do ar-condicionado e, ainda assim, dormir bem | Imagem: lifeforstock / freepik.com

A vontade de querer se livrar do ar-condicionado possui embasamento

Há quem não consiga dispensar o ar-condicionado à noite, utilizando esse aparelho como uma forma de conseguir ter um sono mais confortável sem sofrer com o ar quente do verão. Porém, embora aparentemente inofensivo para a saúde e para o bolso, o aparelho em questão também tem alguns lados negativos.

Quem não escolhe se livrar do ar-condicionado após o anoitecer e dorme com ele ligado no quarto, por exemplo, pode desenvolver algumas doenças respiratórias, isso sem citar o aumento na conta de energia elétrica, por conta das muitas horas seguidas em funcionamento.

Mas a boa notícia, dentro desse contexto, é que existem alternativas muito interessantes para ter uma noite tranquila e fresca, sem a necessidade de ligar nenhum dispositivo.

Inclusive, cabe aqui frisar que, de acordo com muitos especialistas, o ideal é descansar com a televisão desligada e com todos os aparelhos eletrônicos fora da tomada, uma vez que eles geram calor.

Mas, mesmo assim, todas as técnicas abaixo ensinadas podem ser usadas como aliadas, por serem infalíveis no que diz respeito a manter o frescor do ambiente.

É possível se livrar do ar-condicionado e dormir sem que o calor atrapalhe

Existem exatamente 3 truques que devem ser colocados em prática por quem quer ter uma noite fresca sem precisar recorrer ao famoso ar-condicionado.

São eles:

O truque da ventilação natural

Esse primeiro truque consiste na simples iniciativa de abrir as janelas que se encontram opostas ao quarto, de modo a criar um fluxo de ar inteligente, que faça o ar frio ficar dentro do ambiente e o ar quente ficar fora.

É possível fazer isso logo ao entardecer, que é quando a temperatura costuma cair, mantendo as janelas sempre fechadas durante o dia, para que o calor não entre. Desta forma, na hora de dormir, o quarto sempre estará fresco.

O truque do ventilador

O ventilador também pode ser um grande aliado de quem quer dormir bem e, no caso desse aparelho, a dica é posicioná-lo na frente de uma janela que esteja aberta, para que uma corrente de ar mais fresco seja criada e consiga circular por todo o cômodo.

Outro truque interessante é deixar um recipiente com cubos de gelo na frente do aparelho: isso ajuda o ar a checar mais frio até a cama.

O truque dos lençóis frescos

Por fim, quem quer se livrar do ar-condicionado e não quer necessariamente recorrer ao ventilador também pode optar por utilizar lençóis de algodão ou de linho, uma vez que estes materiais são respiráveis e frescos.

Tais tecidos não retêm umidade, mantendo quem os usa com o corpo mais fresco enquanto dorme.

