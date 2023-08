Não é de hoje que os brasileiros têm o costume de cultivar plantas. Sejam medicinais ou não — é importante ter um cuidado bastante eficaz a fim de que as plantas estejam sempre com o máximo possível de vitalidade. Às vezes elas acabam morrendo — secando suas folhas e raízes e não há muito o que fazer. Mas antes de entregar os pontos, conheça algumas dicas eficazes que podem salvar a vida de muitas dessas plantas que já estavam com o “pé na cova”. Veja abaixo.

Sua planta está secando Aprenda o truque inesperado para salvá-la | Foto de Danny Mc na Unsplash

Entenda o real problema

Antes de tudo, é importante entender o porquê do problema. Muitas plantas acabam morrendo por vários motivos — na maioria das vezes é por algum tipo de despreparo do próprio dono.

Há algumas ações realizadas até mesmo de maneira involuntária que resultam na morte da planta. Conheça algumas delas.

Erro ao regar: muitas pessoas acabam errando durante um dos momentos mais importantes da planta — a hora de regar. Alguns colocam muita água, outros colocam pouca. Em ambos os casos resultam na morte da planta. O ideal é ter equilíbrio.

Luz: muitas plantas precisam de muita luz para crescerem fortes e saudáveis, outras nem tanto. Logo, conhecer os “gostos” de cada tipo de planta é importante.

Nutrientes: as plantas necessitam de alguns nutrientes para permanecer com vida. Tal como os humanos, quando há um déficit de nutrientes o pior acaba acontecendo.

Portanto, essas são algumas causas que resultam na morte das plantas. É importante ficar atento quanto a elas e saber o que pode estar resultando na sua morte precoce.

Haja vista que algumas plantas realmente possuem um tempo de vida curto — outras não. A maioria das plantas domésticas tem em média 2-5 anos de vida.

Faça isso e salve a vida de suas plantas

Portanto, na maioria dos casos um simples truque pode mudar o destino da planta. Trata-se do “Banho de Imersão”. Que garante à planta uma série de nutrientes e principalmente a hidratação muita das vezes necessária para a sua sobrevivência. É bem simples.

Passo 1: encha uma bacia ou balde com água, com quantidade e espaço suficiente para alocar o vaso de planta por completo.

Passo 2: coloque o vaso de planta dentro do recipiente com água.

Passo 3: aguarde por 25 minutos. Durante este tempo a terra do vaso irá absorver a água de maneira uniforme — garantindo a hidratação de todas as raizes presentes na planta.

Passo 4: retire o vaso e drene o restante de água que acabou sobrando.

Pronto, feito isso é possível salvar a vida de uma planta que está morrendo. É válido lembrar que é necessário cuidar da planta com atenção — principalmente no momento de regá-la. Antes de realizar a ação, é importante conferir a umidade da mesma com os dedos.

Caso ainda esteja molhada, significa que talvez ela não esteja precisando de luz. Caso a planta esteja em um lugar que não há luz do sol — mude-a de lugar a fim de que ela possa receber os devidos nutrientes oriundos da luz solar.

E por fim: sempre troque o adubo da planta. Optando por matéria orgânica oriunda de vários itens ou produtos — ou até mesmo comprados em lojas especializadas.

