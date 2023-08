Receita BOMBA de colágeno para ter pele de porcelana em 1 semana

No decorrer da vida, qualquer pessoa tem preocupações voltadas para os mais diversos contextos. Há quem queira envelhecer tendo muito dinheiro, há quem queira envelhecer cercado por uma grande família e quem queira envelhecer tendo uma pele de porcelana, por exemplo.

E é justamente para este último grupo que o artigo a seguir foi criado!

Logo, quem tem interesse em ter uma pele radiante pelo maior tempo possível não pode deixar de ler cada um dos tópicos abaixo até o final.

Qualquer pessoa gostaria de ter uma pele de porcelana para sempre | Imagem: Curology / unsplash.com

A importância do colágeno para a existência de uma pele de porcelana

É impossível falar sobre ter uma pele impecável, de porcelana, sem citar o colágeno, uma vez que ele é nada menos do que uma proteína indispensável quando o assunto é a beleza. Inclusive, caso esta proteína esteja em pouca quantidade no organismo, o corpo logo começa a mostrar os sinais de envelhecimento, o que costuma acontecer após os 30 anos de idade.

Portanto, uma pessoa que quer evitar linhas de expressão, rugas e até mesmo o rosto opaco precisa compreender que é essencial conseguir mais colágeno, seja de fonte interna ou mesmo de fonte externa, conforme sugestões que serão apresentados neste artigo.

É importante frisar, também, que o colágeno está presente em quase todo o corpo, compondo ossos, pele, tecidos conjuntivos e músculos, sendo responsável por manter a firmeza, a elasticidade e a juventude.

Com o passar do tempo, porém, a produção dessa proteína diminui, levando à flacidez, às rugas e às linhas de expressão. E é por isso que muitas pessoas recorrem a cremes caseiros e industriais, a fim de continuar com uma aparência mais jovem.

Vale lembrar, no entanto, que, além de usar os itens disponíveis nas lojas de cosméticos, também é indispensável a implementação de uma rotina pautada nos cuidados faciais, o que inclui se alimentar sempre corretamente, se hidratar e se proteger contra os raios solares e outros agentes externos, como a poluição.

Ou seja: a existência de uma pele de porcelana está atrelada a diversos parâmetros que devem ser considerados.

O que é indicado para ter mais colágeno e conseguir uma pele de porcelana

Como citado acima, os suplementos e os cremes antienvelhecimento ficaram muito populares, uma vez que prometem reverter cada sinal de envelhecimento. Eles, na verdade, podem aumentar a quantidade de colágeno no corpo e isso, consequentemente, resulta em maior firmeza para a pele.

Porém, vale observar que os resultados sempre são variáveis, de acordo com a idade e o organismo de cada pessoa.

Isso sem citar o importante fato de que o papel que a alimentação desempenha nesse processo é fundamental: não dá para ter uma pele de porcelana sem se alimentar corretamente.

É imprescindível optar pelos alimentos que possuem uma boa quantidade de nutrientes, como frango, peixes, frutas cítricas, ovos, nozes e folhas verdes.

Por outro lado, a ingestão de água também deve ocorrer na quantidade certa: especialistas apontam que beber bastante água ajuda o colágeno a cumprir sua função, permitindo que a pele de porcelana possa surgir.

