Qual é a quilometragem ideal para trocar os amortecedores do carro

É muito comum que nem todas as pessoas saibam quando devem trocar os amortecedores do carro, principalmente quando se tem a internet com esse tipo de conhecimento à palma da mão, e bons mecânicos para os quais é possível “correr” na hora da dúvida. O importante, de qualquer forma, é jamais descuidar desse componente automotivo.

Aliás: os amortecedores estão entre as peças que mais exigem manutenção preventiva, por conta dos danos que podem causar quando não recebem a devida atenção.

Eles compõem o chamado sistema de suspensão, fornecendo uma dirigibilidade mais segura e permitindo que o motorista tenha mais controle sobre o veículo, e também são indispensáveis na hora de manter a aderência com o solo e, ainda, amenizam qualquer impacto que possa ser causado por conta do contato com o piso.

Porém, quando o proprietário não se lembra de trocar os amortecedores do carro a tempo, os mesmos ficam velhos e deixam de realizar suas funções, o que acarreta em um funcionamento ruim de outras peças, incluindo os pneus, que começam a se desgastar mais.

Mas, fica a pergunta: quando, afinal, a troca deve ser feita?

E a resposta está na leitura a seguir.

Quando é a hora de trocar os amortecedores do carro

Antes de mais nada, é importante saber que existem algumas variáveis que alteram a vida útil desse componente e, portanto, os prazos por quilometragem nem sempre são confiáveis.

Ocorre que, de modo geral, o tipo de via pelo qual o veículo roda tem total influência nessa questão: quem roda em estradas de terra ou com muitos buracos, por exemplo, terá que trocar os amortecedores do carro antes de quem costuma rodar nas estradas de asfalto perfeito.

Além disso, o estilo de dirigibilidade do motorista também deve ser considerado.

Ou seja: pode ser que em alguns casos a troca tenha que acontecer nos 50 mil km, enquanto que em outros casos ela pode ser necessária somente após os 150 mil km.

E, justamente por não haver um prazo exato, muitas montadoras indicam que o proprietário do veículo verifique esse componente junto a um mecânico sempre que completar 10 mil km rodados ou 12 meses dirigindo, o que acontecer primeiro. Então, caso o profissional escolhido identifique alguma anormalidade, a troca deverá ser feita.

É comum que o carro também dê sinais de que a troca precisa acontecer

Caso o motorista seja negligente e não busque acompanhamento de seu mecânico, ele também poderá trocar os amortecedores do carro se notar algo diferente enquanto dirige, uma vez que o próprio veículo costuma dar sinais de que algo não está certo.

O desgaste dos pneus de forma acentuada é um exemplo disso: o amortecedor com defeito gera uma verdadeira reação em cadeia, que faz as rodas vibrarem muito mais, levando ao desgaste mais expressivo da borracha. E isso não deixa de representar um grande perigo, uma vez que a estabilidade fica afetada também.

E dirigir um carro nestas condições definitivamente não é seguro, principalmente nas estradas que têm curvas: o risco de acidentes é imenso!

