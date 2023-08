Ninguém te contou? 5 coisas sobre a Nutella que você não vai acreditar

Se você conhece alguém que não seja louco por Nutella, desconfie. Afinal, são poucos que conseguem resistir a esse creme de avelã tão saboroso, seja combinado com pão, frutas ou até mesmo comido diretamente na colher. Se você é fã de carteirinha dessa guloseima, certamente gostará de descobrir alguns fatos curiosos que conferem um toque especial a essa doce tentação. Leia a seguir.

Siba cinco fatos surpreendentes sobre a Nutella. | Foto: Divulgação

Adoradores de Nutella, se apresentem

Se você é daqueles que não consegue resistir a uma generosa colherada de Nutella, seja combinada com pão, frutas ou até mesmo degustada sozinha, certamente apreciará descobrir alguns fatos curiosos que conferem um toque especial a este delicioso creme de avelã. Prepare-se para ser surpreendido por relatos que vão além das sensações gustativas, pois aqui estão cinco fatos surpreendentes sobre a Nutella que certamente irão encantar você.

Dia mundial da Nutella; você sabia?

Inicialmente, é fascinante perceber que existe um dia inteiramente dedicado à celebração da Nutella. Tudo teve início no ano de 2007, quando dois blogueiros italianos, movidos por sua apreciação por este amado creme de avelã, decidiram prestar uma homenagem única. Assim, eles estabeleceram o dia 5 de fevereiro como o “Dia Mundial da Nutella”. Nesta data, a proposta é simples e deliciosa: desfrutar plenamente dessa maravilha culinária, compartilhar receitas irresistíveis e celebrar a magia que este produto traz para as nossas vidas.

Sucesso nos quatro cantos do planeta

A transcendência das fronteiras é uma das marcas mais notáveis do sucesso da Nutella. Afinal, ela é encontrada em mais de 75 países ao redor do mundo. A magnitude das vendas é tamanha que as receitas de apenas um ano seriam suficientes para cobrir mais de mil estádios de futebol. Imagine toda essa quantidade de Nutella, um verdadeiro testemunho do seu apelo global.

Essencial na primeira refeição do dia

A Nutella não é apenas um alimento delicioso, mas também conquistou um lugar no Guinness World Records. Isso ocorreu em 2005, na Alemanha, quando a empresa organizou um café da manhã especial para celebrar o 40º aniversário do creme de avelã. Esse evento não só reuniu milhares de pessoas ao redor da mesa, mas também estabeleceu o recorde de Maior Café da Manhã, com uma impressionante participação de 27.854 pessoas, todas desfrutando de pães, suco de laranja e, claro, Nutella.

Nutella e a história

A origem da Nutella está intrinsecamente ligada a momentos históricos de escassez e necessidade. No século XIX, quando o comércio britânico estava sob bloqueio por Napoleão, houve uma escassez de chocolate e, consequentemente, os preços subiram consideravelmente.

Foi nesse contexto que os confeiteiros italianos, visando otimizar o uso dos ingredientes disponíveis, começaram a adicionar avelãs picadas, criando assim a base do que viria a ser conhecido como Nutella. Posteriormente, durante a Segunda Guerra Mundial, a falta de chocolate levou à criação da Pasta Gianduia, precursora da Nutella que hoje desfrutamos.

Como surgiu o nome?

A própria origem do nome “Gianduia”, que é o precursor da Nutella, possui raízes teatrais na Commedia Dell’Arte italiana. Gianduia, um personagem conhecido por sua alegria, era frequentemente retratado segurando uma “duja”, um recipiente em dialeto piemontês. Embora a tradição sugira que este recipiente fosse usado para armazenar vinho, há especulações de que também pudesse ter sido usado para abrigar a deliciosa pasta de avelã. Até mesmo a ilustração de Gianduia foi utilizada nos primeiros anúncios da Nutella.

É válido destacar que a Nutella é muito mais do que simplesmente um creme de avelã. Ela representa uma rica mescla de história, paixão e sabor. Cada porção desse creme percorre tradições culinárias e momentos cruciais da história humana. Na próxima vez que você saborear essa delícia, vale a pena lembrar que há um universo de significados por trás de um pote de Nutella irresistível.

