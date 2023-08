Nubank lança ferramenta para proteger a casa dos clientes

Na última quinta-feira (10), a fintech Nubank divulgou o lançamento da nova ferramenta, o “Nubank Lar Seguro”, um seguro residencial que oferece suporte financeiro aos clientes em situações de acidentes e emergências. O serviço, que é contratado digitalmente através do app do banco digital, pode ser acionado em casos de roubo, furto e danos elétricos. Entenda mais detalhes sobre essa excelente novidade do Nubank, logo abaixo.

Nubank lança mais uma ferramenta inovadora

Na última quinta-feira (10), o banco digital Nubank anunciou o lançamento de seu novo produto, o “Nubank Lar Seguro”, um seguro residencial que oferece suporte financeiro aos clientes em situações de acidentes e emergências.

O diferencial desse serviço é que todo o processo de contratação ocorre digitalmente, através do aplicativo do banco. Entre os benefícios disponíveis, está a opção de reembolso parcial ou total para danos em imóveis e propriedades.

Para testar a eficácia do produto, o banco irá selecionar alguns clientes para participar de uma fase de testes antes de disponibilizá-lo para todos os usuários.

Seguro com benefícios diferenciados

O funcionamento do “Lar Seguro” é simples e busca garantir proteção aos clientes em incidentes domésticos, oferecendo suporte 24 horas por dia, sete dias por semana. Os clientes podem acionar o seguro para obter reembolsos em situações de furtos, roubos e danos elétricos em suas residências.

Esse novo serviço foi desenvolvido em parceria com a Chubb, uma das principais empresas globais de seguros, que já oferece suporte ao Nubank em outras categorias de seguros. A iniciativa é parte do esforço contínuo da fintech em tornar recursos como seguros de vida, celular, carro e empréstimos mais acessíveis e descomplicados.

Áreas protegidas pelo Nubank Lar Seguro

As áreas de cobertura do “Nubank Lar Seguro” incluem incêndio, vendaval, danos elétricos, responsabilidade civil familiar, roubo e furto. Além disso, o seguro oferece proteção aos vizinhos e assistência para manutenção em geral, incluindo aparelhos eletrônicos, com um período de carência de 30 dias. Tanto proprietários como inquilinos de imóveis residenciais construídos em concreto ou alvenaria têm a opção de contratar o seguro.

Entretanto, é importante notar que desastres naturais como alagamentos e danos a casas de veraneio não estão cobertos pelo “Lar Seguro”. Além disso, incêndio, aluguel temporário, danos elétricos e vendavais não têm período de carência. Apenas os casos de roubo e furto possuem uma carência de 30 dias.

Com essa nova oferta, o Nubank busca não apenas fornecer proteção aos seus clientes, mas também simplificar e democratizar o acesso a seguros, tornando o processo mais conveniente e transparente através do ambiente digital.

