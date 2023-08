URGENTE! Liberado novo tipo de consulta ao Bolsa Família

A nova rodada de repasses do novo programa Bolsa Família está programada ser iniciada na próxima sexta-feira (18), dando aos beneficiários uma oportunidade de acompanhar seu auxílio de maneira conveniente por meio de diversas opções. Saiba, logo abaixo, quais os meios de consultar o benefício social de forma mais rápida e eficiente.

Saiba os meios mais eficientes e rápidos para consultar seu benefício do programa Bolsa Família. | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Bolsa Família com consulta renovada

Uma das alternativas mais práticas e eficientes é a utilização do aplicativo oficial do Bolsa Família, disponível tanto para dispositivos Android quanto iOS. Com este aplicativo instalado no celular, os beneficiários podem acessar facilmente informações essenciais relacionadas ao seu benefício a qualquer momento.

O App Bolsa Família

Por meio dessa ferramenta, os beneficiários têm acesso a recursos como um extrato detalhado, o calendário de pagamentos do programa, além de informações referentes ao valor a ser liberado e os respectivos períodos de pagamento.

Caso surjam dúvidas, há também a seção “Sobre o Bolsa Família”, onde é possível obter esclarecimentos. Dessa forma, a plataforma se configura como uma ferramenta abrangente para entender e monitorar o próprio benefício.

Outros meios de consulta

Além do aplicativo, outra opção viável é a consulta via WhatsApp da Caixa. O processo é simples: basta adicionar o número 0800 104 0104 à agenda do celular e iniciar a conversa para obter informações relevantes. Essa opção é particularmente útil para quem procura respostas rápidas sobre o programa.

Através do WhatsApp, os beneficiários têm acesso a uma série de informações sobre o Bolsa Família, assim como orientações relacionadas ao Caixa Tem e o acesso ao calendário de pagamentos, permitindo que verifiquem a data de depósito das parcelas.

Cronograma de pagamentos para agosto 2023

O calendário de pagamentos previsto para agosto está estruturado da seguinte maneira:

18 de agosto: depósito para beneficiários com NIS final 1;

21 de agosto: depósito para beneficiários com NIS final 2;

22 de agosto: depósito para beneficiários com NIS final 3;

23 de agosto: depósito para beneficiários com NIS final 4;

24 de agosto: depósito para beneficiários com NIS final 5;

25 de agosto: depósito para beneficiários com NIS final 6;

28 de agosto: depósito para beneficiários com NIS final 7;

29 de agosto: depósito para beneficiários com NIS final 8;

30 de agosto: depósito para beneficiários com NIS final 9;

31 de agosto: depósito para beneficiários com NIS final 0.

