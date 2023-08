Quer subir de nível na Uber? Entenda as regras

Como melhorar sua categoria Uber – O mundo dos motoristas de aplicativo está repleto de oportunidades e desafios. Para aqueles que dirigem com a Uber, uma categoria especial chamada “Uber Pro” promete recompensas e benefícios adicionais. No entanto, alcançar essa categoria não é tarefa fácil e requer cumprimento de metas rigorosas, e recentemente, mudanças na plataforma têm afetado diretamente os motoristas parceiros. Entender esse sistema e suas vantagens pode abrir novos horizontes para aqueles que buscam mais do seu esforço na estrada.

Todo motorista de aplicativo, incluindo o Uber, precisa seguir as orientações para manter um comportamento adequado. Foto: divulgação

Dicas para melhorar seu nível Uber

Quando um motorista inicia seu cadastro com a Uber, ele é apresentado a uma espécie de cartilha com orientações sobre como deve se comportar no dia a dia. Esse manual de conduta serve como guia inicial, mas a plataforma vai além, oferecendo oportunidades para os motoristas buscarem recompensas maiores como fruto do seu trabalho.

O Uber Pro é um sistema de categorização que fornece benefícios adicionais para aqueles que atingem metas específicas estabelecidas pela empresa. Para avançar de nível, o motorista deve atingir objetivos quantitativos como acumular pontos em cada viagem, manter uma avaliação acima de 4.85, ter uma taxa de aceitação superior a 60% e uma taxa de cancelamento inferior a 10%. Aqueles que atingem esses critérios podem almejar uma categoria mais elevada.

Os motoristas ganham pontos durante períodos fixos de três meses, e no início de cada mês, esses pontos são calculados para determinar a categoria do profissional. Além do ponto padrão por viagem, bônus adicionais podem ser concedidos em casos específicos.

A Uber analisa continuamente o volume e a qualidade das recompensas que os motoristas podem receber com base em sua atividade e no número de viagens concluídas. Se a pontuação e os requisitos do programa forem atendidos, os motoristas podem avançar para uma nova categoria e obter mais vantagens.

O sistema Uber Pro é dividido em quatro grupos com recompensas distintas: Blue, Gold, Platinum e Diamond. O aplicativo permite que os motoristas acompanhem a evolução de seus pontos e outras informações sobre seu perfil profissional.

Vantagens para motoristas

As vantagens para os motoristas que atingem as metas são notáveis. Incluem cashback ao abastecer em postos credenciados da rede Ipiranga, suporte telefônico disponível 24 horas por dia e a capacidade de selecionar destinos por região preferida.

Mas o mundo da Uber está em constante evolução. No último dia 4 de agosto, a empresa anunciou uma lista de carros que não serão mais aceitos nas modalidades Black e Comfort. A decisão, tomada após pesquisas com usuários, afetou vários modelos populares, como Peugeot 2008, Honda CR-V, Honda Fit e Ford Ka sedã.

Essa mudança, juntamente com a complexa estrutura do Uber Pro, reflete a natureza dinâmica e competitiva do mercado de caronas compartilhadas. Para os motoristas que procuram maximizar seus ganhos e benefícios, compreender as nuances deste sistema é vital. O Uber Pro oferece uma rota para maior recompensa e reconhecimento, mas como em qualquer estrada, os motoristas devem estar cientes das regras, dos desafios e das mudanças contínuas na paisagem.

