Autônomos da internet ganham quase R$ 20 mil no mês; nova lei pode mudar a situação

Apostadores profissionais e casas de apostas estão atentos com o que a nova Medida Provisória (MP) para a regulamentação desses jogos esportivos no Brasil pode causar. Acredita-se que a nova taxação pode acabar com o mercado.

Esses profissionais veem os jogos mais do que apenas um passatempo ocasional, afinal eles aplicam estratégias meticulosas e análises de dados para obter lucros consistentes. Com isso, essas pessoas ganham entre R$5 mil e R$20 mil por mês.

Assim, exigem um considerável investimento de tempo e esforço, uma vez que as apostas são a principal fonte de renda. Entretanto, as novas regras podem diminuir os ganhos dos apostadores profissionais consideravelmente.

Autônomos da internet ganham quase 20 mil em apostas no mês. Foto Reprodução

Como a regulamentação pode atingir os apostadores profissionais?

Enquanto a nova regulamentação pode apresentar mais credibilidade para os apostadores profissionais, ela também passa a exigir o pagamento de 30% de imposto sobre prêmios maiores do que R$2.112.

Dessa forma, pequenos apostadores conseguem receber os seus prêmios inteiros. Porém, quem ganhar mais dinheiro sofrerá um desconto de 30% na hora de sacar o ganho, como acontece com os ganhadores das loterias da Caixa.

Dessa forma, apostadores profissionais acreditam que várias pessoas vão deixar o mercado brasileiro e passarão a apostar apenas em mercado internacional. Consequentemente, o valor que circula em apostas pode diminuir, assim como a arrecadação do governo.

Casas de apostas pagarão quase 30% em tributos

Os apostadores profissionais não são os únicos preocupados com a nova regulamentação do governo. As empresas de apostas também têm receios em relação ao futuro.

O governo, por exemplo, vai vender as licenças para que as empresas operem no Brasil. Apesar de não ser oficial, a expectativa é que o Executivo cobre R$ 30 milhões para uma autorização de 5 anos. Com isso, pequenas e médias empresas vão deixar de atuar no país.

Além disso, as casas de apostas terão de pagar 18% de imposto sobre o lucro com os jogos, sem contar toda a carga tributária que as empresas brasileiras precisam pagar. Somando tudo, a tributação ficaria em torno de 30%, maior do que em vários nações do mundo.

