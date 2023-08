Novo calendário do Bolsa Família garante pagamentos ANTECIPADOS até dezembro

A Caixa Econômica Federal, responsável por realizar os repasses do programa Bolsa Família, programa de transferência de renda do governo federal, já disponibilizou o calendário de repasse do benefício social até o final do ano. Sendo assim, confira a seguir quais são as datas de pagamento e quais são os segurados que terão o pagamento antecipado até dezembro deste ano, logo abaixo.

Calendário do Bolsa Família é adiantado

A Caixa Econômica Federal, instituição bancária que cuida dos repasses do programa Bolsa Família, já disponibilizou o calendário de repasse do benefício social até o final do ano.

Para otimizar a distribuição dos valores, a Caixa Econômica também adianta os pagamentos que seriam feitos nas segundas-feiras, programando-os para o sábado anterior. Dessa maneira, em todos os meses, dois grupos específicos com NIS predeterminados têm acesso antecipado ao benefício do Programa Bolsa Família. Confira, logo abaixo, o calendário completo dos pagamentos do benefício.

Cronograma de agosto a dezembro de 2023

A programação de pagamentos do Bolsa Família está disponível até dezembro, fornecendo clareza sobre as datas exatas em que os beneficiários podem esperar o recebimento de seus recursos. As datas de pagamento para os próximos meses são as seguintes:

Calendário do Bolsa Família de agosto:

NIS terminando em 1: 18 de agosto;

NIS terminando em 2: 21 de agosto (Antecipado para o sábado, 19);

NIS terminando em 3: 22 de agosto;

NIS terminando em 4: 23 de agosto;

NIS terminando em 5: 24 de agosto;

NIS terminando em 6: 25 de agosto;

NIS terminando em 7: 28 de agosto (Antecipado para o sábado, 26);

NIS terminando em 8: 29 de agosto;

NIS terminando em 9: 30 de agosto;

NIS terminando em 0: 21 de agosto.

Calendário do Bolsa Família de setembro:

NIS terminando em 1: 18 de setembro (Antecipado para o sábado, 26);

NIS terminando em 2: 19 de setembro;

NIS terminando em 3: 20 de setembro;

NIS terminando em 4: 21 de setembro;

NIS terminando em 5: 22 de setembro;

NIS terminando em 6: 25 de setembro (Antecipado para o sábado, 23);

NIS terminando em 7: 26 de setembro;

NIS terminando em 8: 27 de setembro;

NIS terminando em 9: 28 de setembro;

NIS terminando em 0: 29 de setembro.

Calendário do Bolsa Família de outubro:

NIS terminando em 1: 18 de outubro;

NIS terminando em 2: 19 de outubro;

NIS terminando em 3: 20 de outubro;

NIS terminando em 4: 23 de outubro (Antecipado para o sábado, 21);

NIS terminando em 5: 24 de outubro;

NIS terminando em 6: 25 de outubro;

NIS terminando em 7: 26 de outubro;

NIS terminando em 8: 27 de outubro (Antecipado para o sábado, 28);

NIS terminando em 9: 30 de outubro;

NIS terminando em 0: 31 de outubro.

Calendário do Bolsa Família de novembro:

NIS terminando em 1: 17 de novembro;

NIS terminando em 2: 20 de novembro (Antecipado para o sábado, 18);

NIS terminando em 3: 21 de novembro;

NIS terminando em 4: 22 de novembro;

NIS terminando em 5: 23 de novembro;

NIS terminando em 6: 24 de novembro;

NIS terminando em 7: 27 de novembro (Antecipado para o sábado, 25);

NIS terminando em 8: 28 de novembro;

NIS terminando em 9: 29 de novembro;

NIS terminando em 0: 30 de novembro.

Calendário do Bolsa Família de dezembro:

NIS terminando em 1: 11 de dezembro (Antecipado para o sábado, 09);

NIS terminando em 2: 12 de dezembro;

NIS terminando em 3: 13 de dezembro;

NIS terminando em 4: 14 de dezembro;

NIS terminando em 5: 15 de dezembro;

NIS terminando em 6: 18 de dezembro (Antecipado para o sábado, 16);

NIS terminando em 7: 19 de dezembro;

NIS terminando em 8: 20 de dezembro;

NIS terminando em 9: 21 de dezembro;

NIS terminando em 0: 22 de dezembro.

Como acessar informações e serviços

Para facilitar o acesso às informações e serviços relacionados ao Bolsa Família, a Caixa Econômica Federal disponibiliza o aplicativo Caixa Tem. Este aplicativo oficial da conta digital da Caixa oferece uma série de ferramentas para os segurados. Através do aplicativo, os beneficiários podem verificar o valor a ser recebido, efetuar transferências bancárias sem encargos, realizar pagamentos de contas e recargas de telefones. É importante notar que o aplicativo está disponível para download gratuito em dispositivos Android e iOS.

Documentação para saque em agências

Ainda assim, é válido ressaltar que aqueles que preferem não utilizar o aplicativo podem realizar o saque do benefício nas datas oficiais de pagamento. Para isso, basta dirigir-se a uma agência da Caixa Econômica, uma casa lotérica ou um caixa eletrônico, portando um dos cartões de benefício disponíveis: cartão Auxílio Brasil, cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão da Caixa Econômica Federal.

