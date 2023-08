Concurso do INSS tem novas informações: salário de R$ 15.000

Nesses últimos tempos o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – tem sido uma grande oportunidade para profissionais conseguirem emprego e, recentemente, o Governo Federal incluiu o plano plurianual com um novo concurso do INSS para contratar peritos. Esse documento também está previsto para ser encaminhado ao Congresso Nacional nessas próximas semanas.

Assim que ser enviada vai abrir um novo caminho para contratação de novos servidores no período do ano de 2024 a 2027. Antes mesmo de ser implementado, esse texto vai passar por um processo de análise parlamentar e receber a sanção do presidente Lula até o final desse ano.

Seleção do novo concurso do INSS já foi confirmada

Vale destacar que a seleção para esse novo concurso do órgão INSS já foi confirmada pelo Carlos Lupi que é o Ministro da Previdência Social, em uma publicação que foi feita nas redes sociais no dia 21 de julho. Até o momento, previsão é que esse novo concurso para peritos ofereça cerca de 1,700 vagas, conforme uma divulgação do Jornal Nacional no dia 3 de julho.

Requisitos e Remuneração do concurso INSS

Para os concurseiros que desejam concorrer o cargo de perito é necessário ter uma formação superior em medicina e registro em conselho de classe. A remuneração é de acordo também com a carga horária trabalhada, sendo:

R$ 7.585,49 para jornada de 20 horas semanais

R$ 11.377,24 para 30 horas semanais

R$ 15.169,69 para 40 horas semanais

Além disso, a Fenasps (Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social) informou que o instituto tem uma defasagem de aproximadamente 23 mil servidores.

Cargos desse concurso do INSS

Os profissionais que serão aprovados neste concurso vão pegar essas vagas:

Realização de atividades médico-periciais

Emissão de parecer conclusivo sobre a capacidade laboral do segurado

Inspeção de ambientes de trabalho

Caracterização da invalidez para benefícios previdenciários e assistenciais

Execução de outras atividades, conforme definido nos termos do regulamento.

O último concurso do INSS para peritos ocorreu no ano de 20211 e foi organizado pela FCC (Fundação Carlos Chagas) e foram cerca de 1.875 vagas das quais 1.500 foram para técnicos e 375 para peritos. Essa seleção para o cargo de perito foi feita com provas objetivas e análise de títulos.

A prova objetiva teve 80 questões:

30 questões de conhecimentos gerais

50 questões de conhecimentos específicos

Na parte dos conhecimentos gerais foram tratados de temas como língua portuguesa, ética no serviço público, noções de direito administrativo e noções de direito constitucional. Já em relação ao conhecimento específico, as questões foram sobre medicina geral, legislação sobre o SUS, medicina do trabalho, legislação de assistência social, legislação do trabalho e legislação previdenciária.

