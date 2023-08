Aprenda a descobrir se determinado item foi aprovado pela ANVISA

Saber identificar se determinado produto foi devidamente aprovado pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é essencial para qualquer pessoa que realmente queira garantir que está consumindo algo seguro, independentemente de o item em questão ser um cosmético, um alimento, um medicamento ou mesmo um saneante, por exemplo. Afinal, pode ocorrer de eles circularem pelo mercado sem a regularização necessária, o que representa um risco imenso para a saúde.

Graças ao avanço da tecnologia e graças à possibilidade de disponibilizar diversas informações na internet, por sinal, a ANVISA trabalha com um serviço de consulta exclusivo em seu portal, voltado justamente para os produtos que regulariza. Assim, consegue tornar mais fácil o acesso a dados que estejam atualizados e sejam confiáveis.

Atuando como um órgão regulatório que está diretamente ligado ao Ministério da Saúde, esta agência tem um papel de extrema importância na regulamentação e na fiscalização de produtos que podem vir a afetar a saúde dos cidadãos.

Portanto, para garantir que eles estejam sempre dentro dos regulamentos e das normas, foram criadas regras muito rígidas voltadas não só para registro, mas também para comercialização e autorização.

O item aprovado pela ANVISA representa segurança para o consumidor | Imagem: Annie Vo / unsplash.com

Como saber se um produto foi aprovado pela ANVISA

A boa notícia é que o processo de saber de determinado item foi aprovado pela ANVISA é consideravelmente simples.

Ao entrar na página direcionada às consultas, o cidadão irá ver diversas categorias, voltadas para os mais diversos tipos de produto: cada uma dessas categorias tem critérios de consulta próprios, de modo que o usuário consiga personalizar a busca considerando suas necessidades.

A interface desta ferramenta é muito intuitiva e fácil de ser usada, sendo que logo quando a busca é iniciada o visitante da página é levado a preencher alguns campos de critérios para a busca. E, assim que os campos são preenchidos, as informações voltadas para o produto escolhido são exibidas, dizendo se ele foi aprovado pela ANVISA e se está dentro de todas as regras impostas pela Agência.

O portal em questão também permite que o usuário verifique a situação atual de documentos e até mesmo o funcionamento de empresas fabricantes dos itens passíveis de aprovação pelo órgão.

Onde é possível fazer a consulta para saber de um item foi aprovado pela ANVISA

Embora a leitura acima tenha citado a página de buscas no portal da ANVISA, é importante frisar que este não é, necessariamente, o único local no qual a pesquisa pode ser feita.

De modo geral, quem quer saber se determinado produto é aprovado por essa Agência pode obter uma resposta pelo formulário eletrônico do Fale Conosco, pelo web chat, por telefone e até mesmo pessoalmente.

O telefone propriamente dito é o número 0800 642 9782, que funciona somente nos dias úteis, sempre das 07h30 até às 19h30.

Quem preferir fazer a pesquisa pessoalmente deve recorrer ao Serviço de Informação ao Cidadão, que está localizado no Trecho 5 do SAI (Setor de Indústria e Abastecimento), Área Especial 57, em Brasília, no Distrito Federal. O atendimento, ali, acontece de segunda a sexta, das 08h00 até às 18h00.

Já os endereços do web chat e do formulário eletrônico são https://www.gov.br/anvisa/pt-br/canais_atendimento/webchat e https://www.gov.br/anvisa/pt-br/canais_atendimento/formulario-eletronico, respectivamente.

